УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Атака на базу ЧФ: в Севастополе могли уничтожить 9 кораблей РФ - капитан 1 ранга

30 октября 2022, 19:27

В атаке одновременно участвовали БПЛА и морские беспилотники, не исключил Андрей Рыженко.

Севастополь
В Севастополе прогремели взрывы / Telegram

Бывший заместитель начальника штаба ВМС Украины, капитан 1 ранга Андрей Рыженко прокомментировал взрывы в захваченном Севастополе, в результате которых были повреждены корабли ЧФ России.

Он говорит, что в одновременной атаке участвовали примерно 10 летающих беспилотников и 6 – 8 морских беспилотных аппаратов, дронов-камикадзе. Такие сведения украинский военный обнародовал в эфире Канала 24.

В результате, по разным данным, было повреждено или уничтожено от 3 до 9 российских кораблей.

"Был поврежден фрегат Адмирал Макаров, который сейчас является флагманом флота, и он будет на ремонте как минимум 2 – 3 месяца, если будут запасные части. Это хорошо, потому что он регулярно обстреливает наши мирные города ракетами "Калибр". Одним из таких обстрелов была атака на Винницу в июле", – отметил экс-заместитель начальника штаба ВМС Украины.

Он продолжил, что также поврежден еще ракетный корвет, на борту которого – 8 "Калибров". Есть информация о повреждении воздушным дроном тральщика "Иван Голубец". Однако это старый корабль, которому уже около 50 лет. Еще один десантный корабль. Это как минимум.

По его словам, у россиян из 11 кораблей, которые теоретически могли быть носителями ракет "Калибр", в оперативном пользовании осталось 3.

"Еще для 4 патрульных кораблей зарезервированы места, но их нет. То есть их ударная способность значительно снизилась. Ранее, в феврале, в марте, россияне просто расстреливали корабли, которые заходили в порты Украины", – добавил Рыженко.

Взрывы в Севастополе

Напомним, в Севастопольской бухте произошел пожар на военных кораблях РФ. Одним из тех, которые взорвались, оказался фрегат "Адмирал Макаров", рассказал советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

Он добавил, что "Адмирал Макаров" является носителем крылатых ракет "Калибр". Именно из него в июле были выпущены ракеты, которые ударили по Виннице и убили украинцев.

В свою очередь в СтратКоме заявили, что оккупанты закрыли главную севастопольскую переправу. Такое решение они приняли из-за атаки дронов.

"Опять понапивались и в воздух по своим дронам валят", - говорится в сообщении.

Читайте еще:

Севастополь Черное море Черноморский флот война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

20:23

"Бавовна" в России: после "прилета" под Белгородом резко пропал свет

20:10

Приметы на 1 ноября: какие 3 вещи запрещено делать, чтобы не испортить всю жизньВидео

20:05

Дженнифер Лопес показала, какой ее в спальне видит Бен Аффлек

19:59

Новая волна мобилизации: в ВСУ назвали главное условие усиления призыва в УкраинемнениеВидео

19:55

Перестанут работать: почему деньги категорически нельзя хранить в спальне

Реклама
19:29

Андрей Шевченко показал редкое фото повзрослевшего красавца-сына

19:27

Атака на базу ЧФ: в Севастополе могли уничтожить 9 кораблей РФ - капитан 1 рангаВидео

19:12

Готовы ли россияне отдать жизнь за Крыммнение

19:07

"Эвакуация" оккупантов с Херсонщины: армия РФ хочет забрать артустановки с правого берега - ГенштабВидео

18:55

В Турции "научат" Bayraktar сбивать ракетами "воздух-воздух" иранские дроны-камикадзеВидео

18:34

Зеленский провел важнейшее заседание Ставки: подробностиВидео

18:30

Удар с "зернового" судна: у Шойгу сочинили новый фейк об атаке на корабли РФВидео

18:13

Лучше Черной мамбы: 16-летняя дочь Ольги Фреймут едва втиснула пышные формы в облегающий комбинезон

18:10

Устроила "пожар" фанатам: знаменитая украинская спортсменка показала сочные губы и пышный бюстВидео

17:59

ВСУ пошли вперед в Бахмуте: прорвали оборону оккупантов и заняли новые позицииВидео

17:40

Пытаются захватить уже 8 месяцев: Буданов рассказал, почему Россия не может отстать от БахмутаВидео

17:32

"Диверсионная операция": эксперт выдвинул неожиданную версию взрывов в СевастополеВидео

17:23

Юрий Романенко. Запад решился быстрее добить РоссиюВидеоблоги

17:11

"Предателя настигла карма": ВСУ ликвидировали оккупанта из Макеевки, который воевал с 2014 годаВидео

16:59

У Зеленского рассказали, как положить конец правлению ПутинаВидео

Реклама
16:51

Ноябрь будет адским: из каких 2 городов Украины стоит уехать, чтобы не попасть под месиво оккупантовВидео

16:18

Белый волк уходит: Генри Кавилл больше не будет играть в сериале Ведьмак - ему нашли замену

16:15

Атака морских беспилотников на корабли РФ в Севастополе: эксперт раскрыл деталиВидео

16:06

"Кровь детей должна поставить точку": Украина призвала Запад передать замороженные российские активыВидео

16:06

Меган Фокс повторила соблазнительный образ Памелы Андерсон из 1990-х

15:40

Украину атакует снегопад и ударят морозы: синоптики назвали дату резкой смены погодыВидео

15:39

Расскажет об измене в семье и принесет богатство: что значит герань в доме и какие приметы с ней связаны

15:35

Угроза "блэкаута": киевлянам анонсировали новый график отключения электроэнергииВидео

15:17

"Все поля покрыты ими и стоит трупный запах": в ВСУ рассказали об огромных потерях у оккупантовВидео

15:02

Бомбезная закуска за 60 гривен: необыкновенный рецепт на Новый год 2023Видео

14:55

РФ заблокировала "зерновой коридор": экспорт из Украины невозможен – КубраковВидео

14:52

ВСУ мощно влупили по подразделению российского спецназа на ЛуганщинеВидео

14:28

"РФ ответят на поле боя": МИД о предложении Лаврова насчет переговоровВидео

14:18

"Ждем ВСУ": в оккупированном Херсоне развевается украинский флагВидео

14:17

74-летняя Мэй Маск показала, как выглядела в купальнике в 20 лет

14:13

"Путин меня зовут": безумная россиянка в Испании пыталась сорвать украинский митингВидео

14:09

Приметы на 31 октября: всего 1 традиция поможет обрести здоровье и деньги на весь годВидео

13:54

В России заговорили о переговорах: Лавров рассказывает о готовности ПутинаВидео

13:38

Не каждый цветовод это знает: можно ли поливать цветы кипяченой водойВидео

13:19

Она в заложниках у своего безумного кума Путина: Кондратюк вспомнил, как ругался с Оксаной Марченко

Реклама
13:00

Гороскоп на завтра 31 октября 2022: Львам – ложь, Водолеям – неприятности, Рыбам – доход

12:52

"Гопник - он и в Африке гопник": Подоляк жестко высказался о новом шантаже ПутинаВидео

12:29

Ударился о судно и взорвался: в Сети появилось видео атаки беспилотников на Черноморский флот РФВидео

12:26

Королева Камилла попала в авиакатастрофу - сбылась ее фобия

12:18

В Украине ВСУ ликвидировали высокопоставленного офицера-артиллеристаВидео

11:45

Последний месяц осени удивит: какой будет погода в Украине в ноябре 2022Видео

11:24

Тамара Гвердцители попала в больницу после смерти мамы-одесситки

11:22

"Вероятно, уже в 2023 году": Подоляк спрогнозировал период окончательного падения путинского режимаВидео

11:13

Повоевал всего три дня: в Украине ликвидировали мобилизованного оккупанта из Волгограда

10:16

Операция по освобождению Крыма пройдет в 2023 году - глава ГУР

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Мода и красота
Модные прическиМодный маникюрЖенские стрижкиОкрашивание волос
Праздники
Троица 2023Выходные в ноябреКалендарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023
Персоны
Арестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новости
Война в Украине
Переговоры Украина РоссияКогда закончится война
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюНоволуние в октябреГороскоп на ноябрьГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Синоптик
Прогноз погодыПогода на неделюПогода на ноябрьПогода осеньМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять