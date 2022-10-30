Атака на базу ЧФ: в Севастополе могли уничтожить 9 кораблей РФ - капитан 1 ранга

В Севастополе прогремели взрывы / Telegram

Бывший заместитель начальника штаба ВМС Украины, капитан 1 ранга Андрей Рыженко прокомментировал взрывы в захваченном Севастополе, в результате которых были повреждены корабли ЧФ России.

Он говорит, что в одновременной атаке участвовали примерно 10 летающих беспилотников и 6 – 8 морских беспилотных аппаратов, дронов-камикадзе. Такие сведения украинский военный обнародовал в эфире Канала 24.

В результате, по разным данным, было повреждено или уничтожено от 3 до 9 российских кораблей.

"Был поврежден фрегат Адмирал Макаров, который сейчас является флагманом флота, и он будет на ремонте как минимум 2 – 3 месяца, если будут запасные части. Это хорошо, потому что он регулярно обстреливает наши мирные города ракетами "Калибр". Одним из таких обстрелов была атака на Винницу в июле", – отметил экс-заместитель начальника штаба ВМС Украины.

Он продолжил, что также поврежден еще ракетный корвет, на борту которого – 8 "Калибров". Есть информация о повреждении воздушным дроном тральщика "Иван Голубец". Однако это старый корабль, которому уже около 50 лет. Еще один десантный корабль. Это как минимум.

По его словам, у россиян из 11 кораблей, которые теоретически могли быть носителями ракет "Калибр", в оперативном пользовании осталось 3.

"Еще для 4 патрульных кораблей зарезервированы места, но их нет. То есть их ударная способность значительно снизилась. Ранее, в феврале, в марте, россияне просто расстреливали корабли, которые заходили в порты Украины", – добавил Рыженко.

Взрывы в Севастополе

Напомним, в Севастопольской бухте произошел пожар на военных кораблях РФ. Одним из тех, которые взорвались, оказался фрегат "Адмирал Макаров", рассказал советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

Он добавил, что "Адмирал Макаров" является носителем крылатых ракет "Калибр". Именно из него в июле были выпущены ракеты, которые ударили по Виннице и убили украинцев.

В свою очередь в СтратКоме заявили, что оккупанты закрыли главную севастопольскую переправу. Такое решение они приняли из-за атаки дронов.

"Опять понапивались и в воздух по своим дронам валят", - говорится в сообщении.

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