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"Дырка в тральщике" и удар по флагману ЧФ: подробности мощной "бавовны" в Севастополе

29 октября 2022, 14:28

В МО РФ признали повреждение военных кораблей в результате атаки на базу Черноморского флота.

Адмирал Макаров
Адмирал Макаров получил повреждения в результате атаки / mil.ru, УНИАН

В минобороны РФ подтвердили сегодняшние взрывы в Севастополе, которые привели, по их данным, к повреждениям боевых кораблей оккупантов.

По данным МО РФ, в атаке было задействовано 9 беспилотников и семь автономных морских беспилотных аппаратов.

Российские оккупанты заявляют, что якобы незначительно был поврежден только морской тральщик "Иван Голубец".

Кроме того, в бессильной злобе оккупанты обвинили в подготовке атаки и обучении наших военнослужащих британских специалистов.

Дроны наводил БПЛА Global Hawk

В свою очередь местные паблики уже подтверждают повреждения фрегата Адмирал Макаров в оккупированном Севастополе в результате атаки.

В частности, пишут про повреждение радиолокационной системы на фрегате и "дырку в минном тральщике".

Добавим, что по данным российских источников, перед атакой разведку целей в Крыму производил американский БПЛА RQ-4B Global Hawk, который взлетел с авиабазы в Италии. Он выявил активные цели и передал целеуказания для дронов-камикадзе, говорится в сообщении.

'Дырка в тральщике' и удар по флагману ЧФ: подробности мощной 'бавовны' в Севастополе

Взрывы в Севастополе

Напомним, в Севастопольской бухте произошел пожар на военных кораблях РФ. Одним из тех, которые взорвались, оказался фрегат "Адмирал Макаров", рассказал советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

Он добавил, что "Адмирал Макаров" является носителем крылатых ракет "Калибр". Именно из него в июле были выпущены ракеты, которые ударили по Виннице и убили украинцев.

В свою очередь в СтратКоме заявили, что оккупанты закрыли главную севастопольскую переправу. Такое решение они приняли из-за атаки дронов.

"Опять понапивались и в воздух по своим дронам валят", - говорится в сообщении.

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