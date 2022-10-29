УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

В Севастополе громкий "хлопок", оккупанты перекрыли бухту

29 октября 2022, 09:32

Оккупационные власти сообщили о якобы атаке беспилотников, которую отбивали российские корабли.

Севастополь, Крым, взрывы
В Севастополе громкий "хлопок", оккупанты перекрыли бухту/ Фото иллюстративное: Telegram

Во временно оккупированном Севастополе произошли взрывы. Местные жители слышали громкие звуки взрывов и стрельбы, а также публикуют видео ярких вспышек в небе.

Это продолжалось в ночь на субботу, 29 октября, а также утром. Соответствующие видеоролики появились в сети.

Оккупационные "власти" сообщили, что взрывы были слышны якобы из-за отражения российскими кораблями атаки беспилотников.

Из-за этого оккупанты якобы временно перекрыли рейд в Севастополе, там не ходят паромы и катера. Рейд через Севастопольскую бухту обеспечивал связь между северной и южной частями города. Сейчас между двумя частями города только курсируют автобусы.

Так называемый "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев отметил в Telegram, что якобы никакие объекты в городе не повреждены.

Развожаев, Крым
скрин
Взрывы в Севастополе
скрин
Взрывы в Севастополе
скрин

Напомним, в Севастополе, захваченном российскими оккупантами, в субботу, 15 октября, прогремела серия взрывов. Крымчане сообщали о работе ПВО. Очевидцы делились кадрами видео со стартующими ракетами ПВО.

Еще один "хлопок" состоялся в Севастополе утром 19 октября. В районе города были слышны звуки взрывов. Захватчики заявили о якобы сбитии беспилотного летательного аппарата в районе военного аэродрома Бельбек.

Читайте также:

война в Украине Севастополь вторжение России новости Крыма бавовна
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

10:14

Кремль рассматривал ядерный удар по Германии перед вторжением в Украину – Spiegel

10:04

Хотели идти в наступление: ВСУ уничтожили около 300 российских оккупантов точечным ударомВидео

09:55

Россия исчерпывает свои ресурсы, Украина скоро войдет в Белгород и Курск - ЧорновилВидео

09:32

В Севастополе громкий "хлопок", оккупанты перекрыли бухтуВидео

08:50

Повоевал 3 дня: ВСУ ликвидировали российского пулеметчика из ВолгоградаВидео

Реклама
08:33

"Оборонительная операция идет по плану": Залужный назвал 4 ключевые задачи для ВСУВидео

08:24

Имитация ядерного удара, позиционные бои и призрак переговоровмнение

08:17

ВСУ мощно "насыпали " врагу": на юге уничтожены 3 склада с боеприпасами и более 3 десятков солдатВидео

07:44

Врет о достижениях: Россия преувеличивает свои "успехи" под Бахмутом - ISWВидео

06:16

Десатанизацию необходимо провести в главном кубле дьявола – в Кремлемнение

05:57

Гороскоп на ноябрь-2022: что планировать и чего нельзя делать в этом месяцеВидео

03:30

Сара Джессика Паркер прогулялась со взрослым сыном

03:20

Украина переходит на зимнее время: что нужно сделать, чтобы всю зиму часы приносили деньги и успехВидео

03:05

Врежет неожиданная аномалия: украинцам назвали даты резкого скачка температурыВидео

02:45

Военный эксперт объяснил, ждать ли от оккупантов отступления из ХерсонаВидео

02:23

Гороскоп на ноябрь  2022 для Раков: проблемы с деньгами, кризис и знаки ВселеннойВидео

02:01

"Солнцеподобная": звезда Женского Квартала в пикантном корсете "ослепила" своим сиянием фанатов

01:35

Россия снова атакует Украину ракетами: астролог назвала области, которые окажутся под огнемВидео

01:03

Женский гороскоп на неделю 31 октября – 6 ноября: Водолеям – подсказки судьбы, Рыбам - деньги

00:51

Приметы на 29 октября: какие 3 вещи запрещено делать в этот день, чтобы беды не случилосьВидео

Реклама
00:02

Оккупанты гонят в атаки два штрафных батальона: Арестович раскрыл подробности о ситуации в БахмутеВидео

28 октября, пятница
23:45

Контратака ВСУ на Луганщине: спецназ ГУР разгромил гарнизон РФ, взял пленных и трофеиВидео

23:22

"Нужно было думать головой": Киркоров понесет жесткое наказание из-за поддержки войны в УкраинеВидео

22:58

Кулеба спрогнозировал сроки завершения войны и назвал главное условиеВидео

22:56

"Это такие крутые люди, хочу чтобы от них отстали": Noize MC расплакался, вспоминая украинцевВидео

22:48

В США умер основатель рок-н-ролла Джерри Ли Льюис

22:44

Превращают Херсонскую область в зону отчуждения: Зеленский жестко проехался по РоссииВидео

22:24

Атака и ближний бой: бойцы ВСУ уничтожили командира наемников ЧВК ВагнераВидео

22:06

В Украине установили исторические цены на яйца: когда рухнет стоимость продуктовВидео

22:00

Сказки бункерного деда, или Почему Путин решил переписать историю Киевамнение

21:55

РФ светит новая волна мобилизации: Зеленский намекнул на огромные потери среди "чмобиков"Видео

21:29

"Николаевское направление уходит": оккупанты истерят из-за тотальной сдачи позицийВидео

21:15

The Rasmus посвятили песню Украине на концерте в Европе: зал взорвался овациейВидео

20:57

ВСУ пошли вперед на Луганщине и взяли под контроль ключевую трассуВидео

20:44

Польша хочет разместить на своей территории ядерное оружиеВидео

20:37

Графики отключений вернутся к плановым: в ОП назвали сроки окончания "блэкаута"Видео

20:33

Месяц под капельницами: Оля Цибульская рассказала, как вранье уложило ее на больничную койкуВидео

20:10

Приметы на 30 октября: 3 важных запрета, которые нельзя нарушать в этот деньВидео

19:59

Ракеты для HIMARS и дальнобойные снаряды: ВСУ получат новое вооружение из СШАВидео

19:57

Ударит сильный мороз: в Украину несется неприятная погодаВидео

Реклама
19:40

Возвращение блудной дочери: Maruv сделала первое официальное заявление с начала войны в Украине

19:27

"Шальная пуля": в Крыму загадочно погибла ТОП-пропагандистка РФ из "пула Путина"Видео

19:11

Анатолий Анатолич жестко высмеял крокодильи слезы предательницы Регины Тодоренко

18:52

Гороскоп на ноябрь 2022: Львов ждет счастливый и прибыльный месяцВидео

18:51

Завершение войны и новый президентский срок для Путина: СМИ раскрыли планы КремляВидео

18:30

"Боевые комары атакуют россиян": Небензя заговорил о новой "угрозе" для РФ

18:22

Актриса-путинистка из "Сватов" высказалась в отношении Анны Кошмал

18:12

Шойгу доложил Путину о завершении мобилизации: в Украине - 82 тысячи "чмобиков"Видео

18:01

"Икона": 56-летняя Синди Кроуфорд в черной мантии похвасталась сочными бедрами

18:00

"Риск большого блэкаута": в Киеве вводят экстренное отключение света на неопределенный срокВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Персоны
Путин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег ЖдановВладимир Зеленский
Мода и красота
Модные прическиМодный маникюрЖенские стрижкиОкрашивание волос
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Праздники
Троица 2023Выходные в ноябреКалендарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюНоволуние в октябреГороскоп на ноябрьГороскоп на неделю
Синоптик
Прогноз погодыПогода на неделюПогода на ноябрьПогода осеньМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять