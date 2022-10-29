В Севастополе громкий "хлопок", оккупанты перекрыли бухту/ Фото иллюстративное: Telegram

Во временно оккупированном Севастополе произошли взрывы. Местные жители слышали громкие звуки взрывов и стрельбы, а также публикуют видео ярких вспышек в небе.

Это продолжалось в ночь на субботу, 29 октября, а также утром. Соответствующие видеоролики появились в сети.

Оккупационные "власти" сообщили, что взрывы были слышны якобы из-за отражения российскими кораблями атаки беспилотников.

Из-за этого оккупанты якобы временно перекрыли рейд в Севастополе, там не ходят паромы и катера. Рейд через Севастопольскую бухту обеспечивал связь между северной и южной частями города. Сейчас между двумя частями города только курсируют автобусы.

Так называемый "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев отметил в Telegram, что якобы никакие объекты в городе не повреждены.

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Напомним, в Севастополе, захваченном российскими оккупантами, в субботу, 15 октября, прогремела серия взрывов. Крымчане сообщали о работе ПВО. Очевидцы делились кадрами видео со стартующими ракетами ПВО.

Еще один "хлопок" состоялся в Севастополе утром 19 октября. В районе города были слышны звуки взрывов. Захватчики заявили о якобы сбитии беспилотного летательного аппарата в районе военного аэродрома Бельбек.

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