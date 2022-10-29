"Оборонительная операция идет по плану": Залужный назвал 4 ключевые задачи для ВСУ

Залужный назвал 4 ключевые задачи для ВСУ/ Facebook Залужный, 93-я ОМБр Холодный Яр

Российские захватчики несмотря на абсолютное огневое преимущество и увеличение количества войск всё равно не имеют успеха на поле боя.

Россиянам не удается оккупировать больше территорий. Операция по обороне Украины выполняется успешно и идет согласно плану. Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный во время разговора с председателем Объединенного комитета начальников штабов США Марком Милли.

Он отмечает, что у защитников Украины сейчас есть четыре ключевые задачи:

освободить оккупированные территории,

не допустить захвата российскими оккупантами новых участков,

обеспечить прикрытие объектов критической инфраструктуры Украины средствами противовоздушной и противоракетной обороны,

продолжить формирование и подготовку резервов для ведения будущих боевых действий.

Залужный подчеркнул, что противник не продвигается вперед благодаря мужеству и профессионализму украинских защитников.

"Несмотря на абсолютное огневое преимущество, увеличение количества войск и, соответственно, атак за счет, в том числе мобилизованных, противник успеха не имеет. Благодаря мужеству и профессионализму украинских солдат и офицеров наши рубежи остаются неизменными, а оборонительная операция выполняется успешно в соответствии с планом", – отмечает главнокомандующий ВСУ.

Ранее разведка Великобритании заявляла, что российские оккупанты в минувшие шесть недель на большинстве участков линии фронта в Украине перешли к долгосрочной обороне. Отмечается, что, вероятнее всего, такие действия армии РФ связаны с тем, что российская военная верхушка реально оценила нынешнюю ситуацию. В первую очередь оккупанты были вынуждены перейти в оборону из-за очень сильной недоукомплектованности войск.

Напомним, ранее бывший Чрезвычайный и полномочный посол Украины, дипломат Валерий Чалый заявил, что войну России против Украины можно остановить за неделю. Это стало бы возможным, если бы сформировалась коалиция ряда стран с Украиной и во главе с США. Таким способом этой войне можно было бы положить конец моментально.

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