Врет о достижениях: Россия преувеличивает свои 'успехи' под Бахмутом - ISW

Россия преувеличивает свои "успехи" под Бахмутом / Коллаж иллюстративное фото 93 ОМБр Холодный Яр, Минобороны РФ

Российские пропагандисты рассказывают якобы об "успехах" российских оккупантов под Бахмутом, однако все они значительно преувеличены. Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Российская армия своими медленными темпами продвижения, а также потерей огромного количества личного состава и вооружения, смогла добиться лишь "ограниченных достижений". Сказками об успехе российские пропагандисты пытаются поднять боевой дух оккупантов.

Также рассказы об "успехах" на руку владельцу ЧВК "Вагнера" Евгению Пригожину, который обещал добиться "победы" на Донбассе. Он гордо заявлял, что вагнеровцы ежедневно продвигают на 100-200 м.

"Российские силы, вероятно, фальсифицируют заявления о наступлении в районе Бахмута, чтобы изобразить свои успехи как минимум в одном секторе на фоне продолжающихся потерь на северо-востоке и юге Украины. Даже заявленная скорость наступления была бы неудачной для основных усилий в механизированной войне, и эти утверждения на самом деле преувеличены", - говорится в сообщении.

Бои на Донбассе

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявлял, что переломным моментом в войне станет падение войск РФ в Донецке или Луганске. По мнению чиновника, ситуация полностью деморализует Россию, и тогда наступит завершающий этап войны.

Военный эксперт Олег Жданов считает, что ВСУ, при наличии возможностей, могли бы занять оккупированный Донецк. По словам Жданова, Россия сконцентрировала свои гарнизоны, в основном, вокруг Донецка. Однако в самом городе войск нет.

Советник Офиса президента Алексей Арестович сказал, что армия Украины наносит серьезный урон войскам России под Бахмутом Донецкой области. Как утверждает Арестович, там с севера пытаются продвигаться кадыровцы с полка Ахмат, а с востока – боевики ЧВК Вагнера и мобилизованные заключенные.

Позже он рассказал, что оккупанты гонят в атаки два штрафных батальона из людей, которые уже были осуждены в ходе этой войны.

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