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Военный эксперт объяснил, ждать ли от оккупантов отступления из Херсона

29 октября 2022, 02:45

Войска России не собираются отступать из Херсона, ВСУ придется штурмовать город или осаждать, считает военный эксперт Петр Черник.

Херсон, Украинские военные, ВСУ
Военный эксперт объяснил, ждать ли от оккупантов отступления из Херсона / Telegram Ермак, Суспільне

Временно оккупированный Херсон имеет громадное стратегическое значение для российских войск, поэтому не стоит надеяться на их пресловутый "жест доброй воли" —то есть, попросту говоря, отступление. Такое мнение высказал известный военный эксперт Петр Черник, сообщает ТСН.

"Как только мы выходим на ту линию, то помаленьку, километр за километром, подтягиваемся с возможностью поражения нашими реактивными системами залпового огня Перекопского перешейка. А это главная линия поставок их горюче-смазочных материалов. Несмотря на то, что Крымский мост "утонул", там одна железнодорожная нить рабочая. Как только мы этот перешеек возьмем под огневой контроль, южная группировка задохнется", ‒ говорит он.

Украинская армия может либо попытаться освободить город с боями, либо осаждать, считает Черник.

"Будут бои, вопрос – какого характера? Категорически против лобных атак. Стою на позиции, что осада – лучший способ выдавливать оттуда противника. А осада может длиться неделями, и даже месяцами", – подытожил он.

Черник говорит, что оккупанты намерены биться из последних сил.

"Наводили баржи и будут пытаться дальше наводить баржи (переправу через Днепр — Главред). Пустили трубу, через которую пытаются прокачивать все необходимые горюче-смазочные материалы. Это признак того, что они серьезно относятся к удержанию правого берега Херсонщины и самого Херсона. На мой взгляд, битва нас все-таки ждет", ‒ подытожил он.

Наступление ВСУ на юге

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Николаевской области город Снигиревка начинают оставлять российские оккупационные силы.

Об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в ходе брифинга в Медиа-центре Украина.

Как он подчеркнул, по неподтвержденным сведениям, Снегиревку покинули офицеры противника.

Вооруженные силы Украины ведут контрнаступательную операцию в Херсонской области для освобождения своей земли от оккупационной армии России. Вражеские силы вытесняются с временно занятых позиций.

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