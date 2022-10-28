В Украине установили исторические цены на яйца: когда рухнет стоимость продуктов

Цены на яйца в Украине / УНИАН, pixabay

Цены на продукты в Украине с каждым днем дорожают. Самое большое подорожание с начала осени припало на яйца и подсолнечное масло.

По данным сайта Минфин, средняя стоимость масла "Олейна" на полках магазинов установили на уровне 62,95 грн, а "Щедрый дар" на уровне 65,23 грн.

Согласно динамике индекса среднемесячных цен, стоимость подсолнечного масла достигла максимума, который можно сравнить только с подорожанием в июле 2021 года.

Цены на яйца

Десяток куриных яиц уже стоит в среднем 71,87 грн.

При этом стоимость лотка яиц (30 шт.) может варьироваться от 98,20 грн до 162,65 грн.

В соответствии с индексом цен на яица, продукт достиг исторического максимума с 2017 года.

Когда цены на яйца упадут

Как говорится в публикации Министерства аграрной политики и продовольствия Украины, предприниматели намерены увеличивать поголовье птицы, в результате чего цена снизится.

В Минагрополитики отметили, что до конца года посадят как минимум 6,5 млн штук птицы, что на 35-40% больше по сравнению с поголовьем сентября.

"От момента посадки до старта полноценного сноса яиц проходит 150 дней (5 месяцев). Так что, можем ожидать снижения цены до экономически обоснованной. Мы вышли на ценовое плато, а когда увеличится поголовье кур-несушек, ожидаем снижения цены", - отметил заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий.

По его словам, на рост цены повлияло несколько факторов, таких как сезонный спрос, значительное сокращение поголовья кур и падение производства из-за военных действий.

Цены на продукты

Ранее Главред писал, что в Украине всерьез повысятся цены на продукты уже с началом осени нынешнего года, сообщил финансовый аналитик и экономист Алексей Кущ.

По его словам, подорожание продуктов состоится потому, в частности, что в Украине временно оккупирована часть Херсонской и Запорожской областей.

Эксперты предупредили украинцев, что зимой в магазинах будут доступны все продукты, однако цены поднимутся еще больше.

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