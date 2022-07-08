Цены на продукты выросли: что подорожало сильнее всего за половину лета/ УНИАН

В Украине цены на продукты за первый месяц лета нынешнего года по сравнению с маем в среднем на 3,2%. Такую информацию опубликовали сотрудники Государственной службы статистики.

По данным статистического ведомства, среди продуктов больше всего подорожали: куриные яйца ‒ на 17,2% и сахар ‒ на 10,9%, овощи ‒ на 5,2%.

Кроме того, говорят в Госстате, хлеб и хлебопродукты подорожали на 3,9%, мясо и мясопродукты ‒ на 3,3%, рыба и рыбопродукты ‒ на 2,9%, макаронные изделия ‒ на 2,3%, подсолнечное масло ‒ на 2,1%.

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Напомним, государственное предприятие Артемсоль из-за боевых действий в Донецкой области полностью остановило работу. Производить соль предприятие не может, поскольку нельзя подвергать людей опасности. Кроме того, большинство сотрудников уже эвакуировались.

Все запасы готовой продукции были вывезены со складов еще в апреле. Теперь Украине придется ввозить больше соли из-за рубежа.

Украинцы начали массово скупать соль после того, как пошли разговоры о возможном дефиците товара. Из-за бешеного спроса некоторые магазины резко повысили стоимость чуть ли не в 10 раз.

На пике ажиотажа цена килограмма соли в отдельных местах достигала 95 гривен.

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