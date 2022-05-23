Не только гречка: Украина осталась без соли из-за войны

Соль в Украине / УНИАН, pixabay

Государственное предприятие Артемсоль из-за боевых в Донецкой области полностью остановило работу. Запасы готовой продукции вывезли еще в апреле.

"Предприятие не работает, простаивает, согласно приказу, до неопределенного времени. Обстрелы постоянны, частично разрушено административное здание. Были прямые попадания в рудники, материальный склад", - рассказал исполняющий обязанности директора ГП Артемсоль Виктор Юрин, передает Вильне радио.

По его словам, производить соль предприятие не может, поскольку нельзя подвергать людей опасности. Кроме того, большинство сотрудников уже эвакуировались. Глава предприятия добавил, что в результат обстрелов никто из рабочих не погиб и не был ранен.

Запасы соли вывезли еще в апреле

Юрин объяснил, что Артемсоль остановилась еще в апреле, поскольку стало невозможно вывозить готовую продукцию по железной дороге. Он уточнил, что узловая станция, с которой отправляются вагоны с солью, регулярно обстреливается.

"На автомобилях мы можем вывозить только незначительную часть. А если железная дорога не работает, мы тоже фактически не можем", - пояснил он.

Руководитель предприятия добавил, что все запасы готовой продукции были вывезены со складов еще в апреле. По его мнению, теперь Украине придется ввозить больше соли из-за границы.

"Мы были крупнейшим предприятием по добыче соли в Европе. Среди наших постоянных клиентов - Венгрия, Польша, Грузия, Молдова, Азербайджан, Румыния", - посетовал Юрин.

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Ранее сообщалось о том, что в Украине с начала 2022 года выросла цена на ряд основных круп.

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