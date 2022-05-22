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Под 100 гривен за килограмм: в Украине прогнозируют дефицит и рекордное подорожание гречки

22 мая 2022, 16:28

В Украине ощущается большой дефицит как посевного материала, так и обычной гречки.

Гречка
В Украине ожидается подорожание гречки / УНИАН

В ближайшее время в Украине гречка может рекордно подорожать, также ожидается ее дефицит.

В связи с высоким внутренним спросом наблюдается повышенный интерес к гречке, кукурузе, сое, рассказала в эфире 1+1 Елена Костенко, заместитель директора по вопросам селекции института земледелия.

Отмечается, что Украина наполовину зависима от импорта гречки, а что еще хуже - зависима от импорта из РФ. Каждый год украинцы потребляют 140 тысяч тонн популярной крупы, сами мы выращиваем только половину. Остальная гречка имеет российское происхождение.

По словам Сергея Громового, директора Международной ассоциации гречки, из-за экспансии нашим фермерам стало невыгодно сеять гречку. Поэтому сейчас аграрии столкнулись с проблемами.

"Сегодня Россия фактически закрыта для поставки гречки. Мы стали ощущать большой дефицит на нашем рынке, как посевного материала, так и обычной гречки. И это приведет, через определенное время, через неделю-другую, к резкому подорожанию. Мы прогнозируем, что она будет стоить на менее 80-90 гривен, в зависимости от региона, за килограмм крупы", - отметил он.

Сейчас ситуацию может спасти Канада. Эта страна предоставит украинским аграриям 140 тонн семян гречихи. Ими смогут засеять поля фермеры с деоккупированных территорий, где еще не успели посеять ранние культуры.

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Ранее сообщалось о том, что в Украине с начала 2022 года выросла цена на ряд основных круп.

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