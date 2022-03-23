В Украине заработал ежедневный контроль цен на продукты: что в списке

В Украине заработал ежедневный контроль цен на продукты / УНИАН

Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей ежедневно мониторит цены на социально значимые товары, чтобы не допустить рост их стоимости. Речь идет о некоторых продуктах питания, а также медикаментах и горючем.

В Госпродпотребслужбе отмечают, что на время военного положения плановые и внеплановые мероприятия государственного надзора прекращены. Ежедневно будут мониторить только социально значимую продукцию.

Это поможет избежать необоснованного роста цен на товары, которые сейчас особенно важны для жителей Украины.

Какие товары являются социально значимыми

мука пшеничная;

макаронные изделия;

батон;

хлеб;

крупа гречневая;

крупа овсяная;

свинина;

говядина;

птица (тушки куриные);

молоко;

масло сливочное;

сметана;

яйца куриные;

масло подсолнечное;

сахар кристаллический;

капуста белокочанная;

лук репчатый;

свекла;

морковь;

картофель;

этанол (раствор 96%);

нестероидные противовоспалительные лекарственные средства (украинские);

антибактериальные лекарственные средства (украинские);

бензин (марки А-92 и А-95);

дизельное топливо;

газ сжиженный для автомобилей.

В Госпродпотребслужбе добавили, что с 14 марта восстановилась логистика многих предприятий. Это улучшило ситуацию с ассортиментом товара, а следовательно – появилась возможность снизить цены на бакалейные товары, хлебобулочные изделия, некоторую молочную и мясную продукцию, а также на топливо.

Как ранее сообщали, командиры российских оккупационных войск в Украине занимаются грабежами и мародерством.

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