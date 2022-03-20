Украина сможет себя прокормить: у Зеленского рассказали, на сколько стране хватит запасов

Украине хватит запасов продовольствия еще на несколько лет / УНИАН

Запасов пшеницы, кукурузы, подсолнечного масла и базовых продуктов на складах в Украине хватит еще на 3-5 лет. Государство обеспечено с позиции продовольствия и сможет себя прокормить. Экономике страны нужны валютные поступление, поэтому сейчас следует думать об экспорте. Об этом заявил заместитель главы Офиса президента Ростислав Шурма.

В эфире телемарафона UA Разом он рассказал о том, что в Украине достаточно базовых продуктов, чтобы страна смогла себя прокормить в течение нескольких лет. У государства есть запасы пшеницы, кукурузы, подсолнечного масла.

"Мы с точки зрения продовольствия обеспечены сейчас и будем обеспечены в следующем году, потому что запасов пшеницы, кукурузы, подсолнечного масла, базовых продуктов сегодня на складах, на элеваторах достаточно на 3-5 лет, поскольку всегда мы 70-80% этого продукта экспортировали. Поэтому себя мы точно прокормим", - объяснил чиновник.

Однако он также сказал, что для поддержания экономики Украине нужны валютные поступления. Чтобы выдержать кризисные времена, государство разработало программу поддержки посевной, которая включает льготное финансирование аграриев.

"Но мы должны думать и об экспорте, потому что валютные поступления, нам нужно держать баланс. И для того чтобы выдержать, мы разработали комплексную программу поддержки посевной, которая в первую очередь предусматривает льготное финансирование аграриев для того, чтобы они могли закупить дизельное горючее, посевной материал и удобрения, чтобы провести посевную, которая уже сейчас фактически начинается", - подчеркнул Ростислав Шурма.

Ранее государство на время военного положения запустило контроль над ценами в Украине на социально значимые продукты. Речь идет о стоимости таких продуктов, как хлеб, крупы, куриные яйца, мука, масло, мясо, овощи, лекарства. Также будет регулироваться стоимость топлива.