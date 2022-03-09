Правительство ограничило цены на продукты / ua.depositphotos.com

Украина ввела контроль цен на ряд продуктов. В частности, хлеб, крупы, муку, масло, яйца, мясо, овощи, лекарства, а также топливо.

Таким образом на период действия военного положения областным военным администрациям совместно с Нацполицией, Госпотребслужбой и Гослекслужбой поручено обеспечить контроль за установлением розничными продавцами цен на следующие товары - мука пшеничная, макаронные изделия, батон, хлеб, крупа гречневая, крупа овсяная.

Согласно постановлению Кабинета министров №223 от 6 марта, в этом списке также свинина, говядина, птица (тушки куриные), молоко, масло сливочное, сметана, яйца куриные, масло подсолнечное и сахар кристаллический.

Кроме того, того будет осуществляться контроль розничных цен капусты белокочанной, лука репчатого, свеклы, моркови, картофеля, этанола (раствор 96%), отечественных нестероидных противовоспалительных и антибактериальных лекарств, бензина А-95, дизтоплива и сжиженного газа.

Напомним, в Службе безопасности Украины сообщили, что исходя из показаний российского военного, который попал под обстрел от своих же товарищей, армия РФ имеет прямое указание расстреливать украинское гражданское население.

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