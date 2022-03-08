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На Харьковщине высадился российский десант: ВСУ вмиг разбомбила большую часть

8 марта 2022, 23:01

Большинство группы уничтожили на месте, часть сбежала в Россию.

российские военные, десантники
Десант РФ высадился на Харьковщине / Фото Reuters

Во вторник, 8 марта в Волчанском районе на Харьковщине российские оккупанты высадили десантно-штурмовую группу из 3 вертолетов. 120 человек планировали двигаться в Харьков.

Как сообщил в Telegram глава Харьковской ОГА Олег Синегубов со ссылкой на Штаб обороны города, терробороновцы и подразделения сухопутных войск ВСУ ликвидировали 70 человек прямо на месте. Остальные сбежали на территорию Белгородской области Российской Федерации.

Глава ОГА также отметил, что группировок регулярных вражеских войск и диверсионно-разведывательных групп в городе нет.

"Отдельных диверсантов быстро обнаруживаем и ликвидируем. Как сегодня в 7 утра задержали женщину-разведчицу, которая собирала данные о военных объектах", – отметил Синегубов.

Напомним, в Службе безопасности Украины сообщили, что исходя из показаний российского военного, который попал под обстрел от своих же товарищей, армия РФ имеет прямое указание расстреливать украинское гражданское население.

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