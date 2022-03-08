Войска РФ разбомбили склад бытовой химии на Киевщине

Войска РФ ударили по складу с бытовыми товарами / НПУ

Российские оккупанты атаковали склад бытовой химии и промышленных товаров в Киевской области.

Как сообщает полиция Киевской области, авиаудар совершен по Калиновке. Ракета попала в склады и начался пожар.

"Авиаудар по Калиновке! Ракета попала в склады с промысловыми товарами и бытовой химией. Вспыхнул пожар! На месте уже работают полицейские и спасатели", - сказано в сообщении.

Информация о пострадавших уточняется.

По словам советника главы МВД Антон Геращенко, в склад попал не снаряд, а обломки от него, так как ракету класса Калибр сбили украинские ПВО.

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"Полчаса назад наше доблестное ПВО сбили очередную крылатую ракету Калибр над селом Калиновка Броварского района. Обломки ракеты упали на Таможенный склад. Начался пожар. Работают спасатели. Слава Украинским ПВО!" - сообщил он.

Напомним, в Службе безопасности Украины сообщили, что исходя из показаний российского военного, который попал под обстрел от своих же товарищей, армия РФ имеет прямое указание расстреливать украинское гражданское население.

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