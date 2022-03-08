В Мариуполе из-за действий оккупантов от обезвоживания умер ребенок

Катастрофа в Мариуполе достигла предела / Соцсети

В Мариуполе Донецкой области в результате обезвоживания умер маленький ребенок.

"Эта трагедия – на совести российских военных, которые специально создали в городе гуманитарную катастрофу", - заявил об очередном преступлении РФ президент Украины Владимир Зеленский в новом обращении к гражданам утром во вторник, 8 марта.

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"Оккупанты осознанно отключают связь, блокируют подвозки еды, поставки воды, отключают электричество. Услышьте меня сегодня, уважаемые партнеры! От обезвоживания умер ребенок! В 2022 году!" – возмутился президент.

Напомним, в Службе безопасности Украины сообщили, что исходя из показаний российского военного, который попал под обстрел от своих же товарищей, армия РФ имеет прямое указание расстреливать украинское гражданское население.

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