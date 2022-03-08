В Мариуполе из-за действий оккупантов от обезвоживания умер ребенок

Захватчики осознанно отключают связь, блокируют подвозки еды, поставки воды, отключают электричество.
В Мариуполе Донецкой области в результате обезвоживания умер маленький ребенок.
"Эта трагедия – на совести российских военных, которые специально создали в городе гуманитарную катастрофу", - заявил об очередном преступлении РФ президент Украины Владимир Зеленский в новом обращении к гражданам утром во вторник, 8 марта.
Читайте такжеГотовят еду на кострах, а жертв хоронят во дворах: в Мариуполе катастрофа достигла пределаМариуполь, по словам украинского лидера, окружили войска Кремля. Они заблокировали город и специально истощают и пытают людей.
"Оккупанты осознанно отключают связь, блокируют подвозки еды, поставки воды, отключают электричество. Услышьте меня сегодня, уважаемые партнеры! От обезвоживания умер ребенок! В 2022 году!" – возмутился президент.
Напомним, в Службе безопасности Украины сообщили, что исходя из показаний российского военного, который попал под обстрел от своих же товарищей, армия РФ имеет прямое указание расстреливать украинское гражданское население.
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