Золотые продукты: что в Украине будет дорожать еще больше к концу года

Цены на продукты в Украине / pixabay

Цены на продукты питания в Украине выросли на 25,2% по сравнению с прошлгодними показателями.

По данным Госстата, это выше общей инфляции, которая составила 19,5%.

Отмечается, что среди продуктов больше всего подорожали фрукты - на 60,2%, овощи - на 58,5%, рыба и рыбопродукты - на 33,1%, хлеб и хлебопродукты - на 29,0%, сахар - на 27,9%, макаронные изделия - на 24,8%.

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Кроме того, масло подорожало на 17,8%, хлеб - на 16,5%, мясо и мясопродукты - на 16,2%, сыр и творог - на 14,2%, подсолнечное масло - на 13,8%, молоко на 9,1%.

В то же время яйца подешевели на 17,0%.

Цены на продукты взлетят

Эксперты предупредили украинцев, что зимой в магазинах будут доступны все продукты, однако цены поднимутся еще больше.

Нацбанк прогнозирует, что к концу года инфляция потребительских цен составит свыше 30% из-за войны.

По словам директора Департамента монетарной политики и экономического анализа НБУ Владимира Лепушинского, основным фактором этого будет вооруженная агрессия против Украины.

"До конца года мы будем наблюдать дальнейший рост цен. Основной фактор – это вооруженная агрессия против Украины. Пока она будет продолжаться, ценовая ситуация не развернется, – объяснил он.

На данный момент инфляция в Украине уже пересекла отметку 20%.

Цены на продукты

Ранее Главред писал, что в Украине всерьез повысятся цены на продукты уже с началом осени нынешнего года, сообщил финансовый аналитик и экономист Алексей Кущ.

По его словам, подорожание продуктов состоится потому, в частности, что в Украине временно оккупирована часть Херсонской и Запорожской областей.

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