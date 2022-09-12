Золотые продукты: что в Украине будет дорожать еще больше к концу года

Эксперты предупредили украинцев, что зимой в магазинах будут доступны все продукты, однако цены поднимутся еще больше.
Цены на продукты питания в Украине выросли на 25,2% по сравнению с прошлгодними показателями.
По данным Госстата, это выше общей инфляции, которая составила 19,5%.
Отмечается, что среди продуктов больше всего подорожали фрукты - на 60,2%, овощи - на 58,5%, рыба и рыбопродукты - на 33,1%, хлеб и хлебопродукты - на 29,0%, сахар - на 27,9%, макаронные изделия - на 24,8%.
Кроме того, масло подорожало на 17,8%, хлеб - на 16,5%, мясо и мясопродукты - на 16,2%, сыр и творог - на 14,2%, подсолнечное масло - на 13,8%, молоко на 9,1%.
В то же время яйца подешевели на 17,0%.
Цены на продукты взлетят
Эксперты предупредили украинцев, что зимой в магазинах будут доступны все продукты, однако цены поднимутся еще больше.
Нацбанк прогнозирует, что к концу года инфляция потребительских цен составит свыше 30% из-за войны.
По словам директора Департамента монетарной политики и экономического анализа НБУ Владимира Лепушинского, основным фактором этого будет вооруженная агрессия против Украины.
"До конца года мы будем наблюдать дальнейший рост цен. Основной фактор – это вооруженная агрессия против Украины. Пока она будет продолжаться, ценовая ситуация не развернется, – объяснил он.
На данный момент инфляция в Украине уже пересекла отметку 20%.
Цены на продукты
Ранее Главред писал, что в Украине всерьез повысятся цены на продукты уже с началом осени нынешнего года, сообщил финансовый аналитик и экономист Алексей Кущ.
По его словам, подорожание продуктов состоится потому, в частности, что в Украине временно оккупирована часть Херсонской и Запорожской областей.
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