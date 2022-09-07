Запасаемся к зиме: какие продукты резко взлетят в цене

Украинцам нужно готовиться к подорожанию продуктов и алкоголя на 10%.
К концу 2022 года цены на топливо, продукты питания и услуги могут серьезно вырасти. Член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин рассказал, на какие категории товаров цены поднимутся уже в ближайшее время.
По словам эксперта, в первую очередь вырастут цены на продукты. Поэтому украинцам нужно готовиться к подорожанию продуктов и алкоголя на 10%. Также следует ожидать подорожания топлива на 3-4 грн.
"Это подорожание произойдет после того, как заработает акциз €100 на 1 тонне. Это как раз 4 грн на 1 литре", - отметил эксперт, пишут Факты.
Причина роста цен заключается в росте инфляции, который к концу года, по прогнозам эксперта, достигнет 10%.
"Да, к концу года инфляция вырастет на 10%. Сейчас 22,5, а будет 30. Именно поэтому, на 10% поднимутся цены на все продовольствие" , - заключил Олег Пендзин.
Какими продуктами стоит запастись до подорожания:
- бакалея (растительное масло, крупы, макароны, сахар, мука, кофе);
- консервы (мясные и рыбные);
- овощи (особенно те, что долго хранятся — картофель, морковь, лук и т. д.);
- мясо (его можно заморозить впрок).
Цены на продукты
Ранее Главред писал, что в Украине всерьез повысятся цены на продукты уже с началом осени нынешнего года, сообщил финансовый аналитик и экономист Алексей Кущ.
По его словам, подорожание продуктов состоится потому, в частности, что в Украине временно оккупирована часть Херсонской и Запорожской областей.
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