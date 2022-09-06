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Цены на продукты рухнут: что и когда подешевеет в Украине

6 сентября 2022, 22:40

Снизиться цены могут на овощи долгого хранения: картофель, свеклу, морковь, лук.

супермаркет, продукты, магазин
Цены на продукты / УНИАН

В Украине в начале осени могут стабилизироваться цены на продукты питания, в частности, на овощи и фрукты на фоне сбора нового урожая.

Как рассказала аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса Светлана Литвин, поскольку страна живет в форс-мажорных обстоятельствах, ситуация на рынке может меняться стремительно. Однако при стабильности курса гривны и отсутствии сильных ценовых скачков на энергоресурсы и горючее - цены на продукты питания могут стабилизироваться.

"Снизиться цены могут на овощи долгого хранения: картофель, свеклу, морковь, лук. Производители этих культур либо закладывают свою продукцию в склады длительного хранения, чтобы продать по более выгодной цене зимой или весной, либо продают фактически с поля по более низкой цене из-за отсутствия складов хранения", - сообщила она, передает РБК-Украина.

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Однако при росте цен на энергоносители ситуация со стоимостью продуктов может ухудшиться. Так, возврат акциза на горючее спровоцирует рост цен на все категории товаров из-за удорожания логистики.

"В условиях военного положения следует отказаться от возвращения акциза на горючее или хотя бы установить льготный акциз на топливо для аграриев, которое используется для собственного потребления сельскохозяйственными товаропроизводителями, как это делается в странах ЕС", - отметила эксперт.

Цены на продукты

Ранее Главред писал, что в Украине всерьез повысятся цены на продукты уже с началом осени нынешнего года, сообщил финансовый аналитик и экономист Алексей Кущ.

По его словам, подорожание продуктов состоится потому, в частности, что в Украине временно оккупирована часть Херсонской и Запорожской областей.

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