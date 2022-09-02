Запасаемся крупой на зиму: цены на гречку в Украине рухнули

Цены на гречку / УНИАН, ua.depositphotos.com

Цены на гречку в Украине рекордно взлетели с началом войны. За 1 кг гречневой крупы просили от 100 гривен. Как отмечают эксперты, цены могут совсем скоро рухнуть.

Директор Международной ассоциации гречки Сергей Громовой сообщил, что гречка упадет на 20% уже в октябре.

Эксперт сообщил, что крупа подешевеет уже в октябре, так как в текущем году данной культурой засеяли значительно большие площади, чем в прошлом (120 тыс. га вместо 70 тыс. га).

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"Сейчас начинается массовая жатва гречихи. В сентябре она пройдет, и мы предполагаем, что в октябре будет резкое удешевление гречневой крупы. На 20%", - рассказал Громовой, передает Информатор.

По его словам, урожай, который в ближайшие недели соберут в Украине, полностью обеспечит потребности всего населения.

"С одной стороны, крупы в стране будет значительно больше, чем в предыдущие годы. Но многие украинцы выехали из страны, поэтому поставки должны полностью обеспечить жителей государства", - сообщил он.

Сколько сейчас стоит гречка

В украинских супермаркетах в конца августа за килограмм крупы просят 91 грн в Ашане и АТБ, в Novus кило крупы можно будет купить за 90 грн.

Напомним, ранее почетный президент "Ассоциации фермеров и землевладельцев Украины" Иван Томич говорил - цены на гречку в Украине могут вырасти еще на 20%. Стоимость крупы в ближайшие месяцы может достигнуть почти 85 гривен за килограмм.

Однако, по его словам, ближе к осени стоимость крупы в магазинах снизится на 10-20% и может вернуться к показателю в 70 гривен.

До того сообщалось, что в Украине заметно выросло в цене пшено - с 23,32 грн за килограмм до 25,00 грн за килограмм.

Кроме того, рис длинный в прошлом месяце стоил 44,18 грн за килограмм, а сейчас - 49,40 грн. В то же время килограмм длинного пропаренного риса подешевел с 36,77 грн до 29,20 грн.

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