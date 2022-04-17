В Украине подскочили цены на крупы: как сильно и на какие именно

К слову, в Украине с начала полномасштабной войны изменились цены на ряд продуктов, в частности подорожали овощи, а также некоторые молочные позиции.
В Украине в апреле 2022 года по сравнению с мартом выросли средние цены на крупы. Об этом сообщает портал "Минфин".
Сообщается, что в марте килограмм гречки можно было купить в среднем за 50,81 грн, а сейчас - 59,25 грн.
Выросло в цене и пшено - с 23,32 грн за килограмм до 25,00 грн за килограмм.
Рис длинный в прошлом месяце стоил 44,18 грн за килограмм, а сейчас - 49,40 грн. В то же время килограмм длинного пропаренного риса подешевел с 36,77 грн до 29,20 грн.
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Напомним, ранее в Украине выросли цены на бензин. К примеру, Министерство экономики Украины повысило среднюю стоимость бензина за литр на 34 копейки, а дизельного топлива – на 22 копейки.
Как сообщает ведомство, обновленные цены составили 29,32 и 32,65 соответственно.
"На основании расчетов акционерного общества "Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" определена средняя стоимость 1 литра дизельного топлива ULSD 10 ppm, которая составляет 32,65 грн, и 1 литра бензинов автомобильных GASOLINE 10 ppm, которая составляет 29,32 грн", – говорится в сообщении.
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