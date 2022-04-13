В Украине подорожали бензин и дизель: какие сейчас цены

Цены на бензин / pixabay

Цены на бензин в Украине выросли. Так, министерство экономики Украины повысило среднюю стоимость бензина за литр на 34 копейки, а дизельного топлива – на 22 копейки.

Как сообщает ведомство, обновленные цены составили 29,32 и 32,65 соответственно.

"На основании расчетов акционерного общества "Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" определена средняя стоимость 1 литра дизельного топлива ULSD 10 ppm, которая составляет 32,65 грн, и 1 литра бензинов автомобильных GASOLINE 10 ppm, которая составляет 29,32 грн", – говорится в сообщении.

Таким образом новые расчеты превысили те, что производились в конце марта, по бензину на 34 коп., а по дизтопливу – на 22 коп.

Учитывая, что наценка на горючее не может быть более 4,55 грн/л и 5 грн/л, бензин на АЗС будет продаваться не дороже чем 33,87 грн, а солярка – не дороже 37,65 грн за литр.

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Напомним, ранее заместитель министра экономики Денис Кудин заявлял, что с в марте цена на дизель в Украине должна снизиться на 5 гривен и не превышать 40 грн за литр. По его словам, стоимость бензина должна составить примерно 36 гривен.

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