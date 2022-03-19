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Бензин и дизель в Украине подешевел на 5-10 гривен: в Кабмине рассказали о ценах на АЗС

19 марта 2022, 16:42

Рынок горючего переживает серьезные перемены, поскольку все поставки теперь идут из Европы, сказал Денис Шмыгаль.

АЗС
В Украине подешевел бензин и дизельное топливо / pixabay.com

Власти приняли решения, которые позволили снизить цены на бензин и дизельное топливо на заправках 5-10 гривен. В среднем стоимость бензина А-95 по Украине стала меньше на 7,84 грн – она снизилась до 34,342 грн за один литр. Дизельное топливо подешевело на 5,85 грн – до 37,17 грн за литр. Рынок горючего в стране переживает серьезные изменения, поскольку теперь весь импорт идет из Европы.

Как сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале, цены на топливо на автозаправках снизились на 5-10 гривен вследствие того, что власти убрали акциз, уменьшили налог на добавленную стоимость (НДС) до 7% и запустили новую ценовую формулу.

"Первые результаты решений правительства и Верховной Рады относительно цен на топливо. Мы убрали акциз, снизили НДС до 7%, ввели новую ценовую формулу. В настоящее время АЗС уже снизили цену минимум на 5 гривен. В некоторых сетях понижение и по бензину, и по дизелю достигает 10 гривен за литр", - рассказал глава правительства.

По его словам, сейчас на рынке горючего Украины серьезные перемены, так как импорт теперь идет из Европы. Первые 1000 тонн горючего уже были привезены в страну. Далее планируется увеличить объемы поставок и стабилизировать цены.

"По новым правилам уже заехали первые 1000 тонн горючего. Дальше последуют большие объемы. Цены стабилизируются вместе со стабилизацией поставок и насыщением рынка", - сказал Шмыгаль.

Цены на бензин и топливо в Украине

Согласно данным enkorr со ссылкой на сведения Консалтинговой группы А-95, на АЗС WOG и ОККО бензины марки А-95 и А-92 стали дешевле на 9,68-10,10 грн/л до 33,32-33,42 грн/л соответственно. Дизель подешевел на 7,85 грн – до 37,05 гривен за литр.

Крупнейшая сеть группы Приват (автозаправочные станции Авиас, ANP, Укрнафта и другие) уменьшили цены на бензин и дизель на 5-7 гривен за один литр.

На таких автозаправочных сетях, как AMIC, Shell, БРСМ-Нафта, Chipo, Motto, BVS, UPG и других, топливо стало дешевле на 2-11 гривен за литр.

По итогу 19 марта средняя цена на А-92 в Украине уменьшилась на 7,86 гривен за литр – до 33,69 грн/л, А-95 на на 7,84 грн/л, до 34,42 грн/л, а цена на дизельное топливо – до 37, 17 гривен за один литр (минус 8,85 грн/л).

Напомним, ранее заместитель министра экономики Денис Кудин заявлял, что с 19 марта цена на дизель в Украине должна снизиться на 5 гривен и не превышать 40 грн за литр. По его словам, стоимость бензина должна составить примерно 36 гривен.

viber
АЗС дизель цена бензина новости Украины
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