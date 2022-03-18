В Украине снижают стоимость топлива: новая цена литра бензина и дизеля

/ pixabay.com

В Украине принято решение о снижении с завтрашнего дня цен на бензин и дизтопливо.

Об этом рассказал первый заместитель министра экономики Украины Денис Кудин в ходе общеукраинского телемарафона.

Он назвал максимальную стоимость топлива на АЗС, которая должна быть с 18 марта.

"С завтрашнего дня цена дизельного топлива в Украине снижается на 5 гривен, то есть его стоимость не должна превышать 40 гривен (за литр - ред.)", - сказал Кудин.

По его словам, цены на бензин снизятся еще больше - он подешевеет на почти на 8 гривен и должен стоить около 36 гривен.

"Бензин подешевеет на 7,76 гривны, и станет не дороже 35,76 гривны", - уточнил замминистра.

Читайте такжеВ Украине не будет дефицита бензина: Кабмин нашел решение

Ранее сообщалось о том, что в Украине изменят формулу расчета предельной цены на бензин. Это будет сделано так, чтобы АЗС снова стало выгодно продавать топливо. В то же время для заправок снизят ставку НДС с 20% до 7%.