В Украине не будет дефицита бензина: Кабмин нашел решение

В Украине не будет дефицита бензина / topgir.com.ua

В Украине изменят формулу расчета предельной цены на бензин. Это будет сделано так, чтобы АЗС снова стало выгодно продавать топливо. В то же время для заправок снизят ставку НДС с 20% до 7%.

Соответствующие решения принял Кабинет министров Украины с целью предотвращения дефицита бензина в стране, сообщила вице-премьер-министр, министр экономики Юлия Свириденко, пишет Obozrevatel.

Отмечается, что в максимально разрешенную цену для заправок можно будет включать дополнительные расходы, которые появились после разрыва торговых отношений с Россией и Беларусью.

Как известно, на данный момент Украина импортирует топливо из Польши, Румынии и Венгрии.

Предполагается, что это станет мотивацией для АЗС завозить и продавать больше топлива, так как по старой формуле это было совсем не выгодно.

Во избежание слишком сильного роста цен для покупателей, Кабмин направил в Раду законопроект о снижении налоговой нагрузки для продавцов топлива. Ставка НДС снизится с 20% до 7%, а акциз отменят.

"Это существенно уменьшает размер налогов, ранее составлявших более половины цены. Оба решения вступят в силу одновременно", - отметила Свидиренко.

Стоит отметить, что пока размер разрешенной наценки не растет и остается на уровне, установленном за несколько дней до начала российского вторжения. То есть, 4,55 грн на литр бензина и 5 грн на литр дизеля. Также ограничения не касаются "премиальных" марок топлива – их можно продавать по любой рыночной цене.

Напомним, военный эксперт Майкл Кофман заявил, что Украина может победить Россию, но это случится не скоро. Сроки победы зависят от получения боевых самолетов и средств ПВО. А тем временем российские оккупанты ужесточат бомбежки мирных кварталов и будут пытаться окружить Киев.

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