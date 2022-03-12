Бутусов рассказал, когда и чем закончится война в Украине

Юрий Бутусов о войне в Украине / hromadske

Украинский журналист, главный редактор издания Цензор.Нет Юрий Бутусов спрогнозировал течение войны в Украине. По его словам, активная фаза боевых действий только началась и она будет продолжительной.

В интервью основателю издания Гордон Дмитрию Гордону Бутусов сказал, что развитие войны зависит не от формулы, а от оперативных решений.

"Это зависит от того, как мобилизуется государство, какова будет тактика, стратегия, действия врага и союзников. То, что есть сейчас, - я вижу - война надолго. На очень долгое время. Более того, пока Владимир Путин у власти в России, эта угроза не закончится никогда", - отметил журналист.

Бутусов назвал Россию чумным бараком мировой цивилизации, а вводимые против нее санкции - бетонной стеной.

Также, по его словам, РФ негодует из-за потерь, которые ей наносит Украина, поэтому пытается действовать как в Сирии и Чечне - все разрушать.

"Путин способен оккупировать только силой. Там, где он встретит отчаяние - он отойдет. Поэтому, мы должны его остановить. Мы должны заставить сказать его "стоп" прежде, чем он сам на это решится", - заключил Бутусов.

Читайте такжеКогда и как закончится война в Украине - ответ эксперта Центра военно-морского анализаНапомним, военный эксперт Майкл Кофман заявил, что Украина может победить Россию, но это случится не скоро. Сроки победы зависят от получения боевых самолетов и средств ПВО. А тем временем российские оккупанты ужесточат бомбежки мирных кварталов и будут пытаться окружить Киев.

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