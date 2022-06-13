Цены на гречку: эксперты спрогнозировали, когда стоимость упадет и закончится дефицит

Монеты, гречка / коллаж УНИАН

В Украине из-за громадного спроса, спровоцированного полномасштабной войной России против Украины, уже довольно длительное время наблюдается дефицит гречки и рост цен на эту крупу (до 90-95 гривен за килограмм). Как говорят аналитики из Национальной академии аграрных наук, их прогноз таков ‒ дефицит закончится на ранее сентября, а цена на гречку немного снизится ‒ до 65-70 гривен за килограмм.

"Такие цены в сентября будут, только если будут проблемы с импортом. А если обеспечим достаточно импортной крупы, цена на гречку может уменьшиться до 50 грн за килограмм, возможно даже меньше", – говорят эксперты.

Аналитики говорят, вплоть до уборки собственного урожая Украина будет вынуждена покупать иностранную гречневую крупу, которую сейчас импортирует из Польши или Литвы вместо российской и казахстанской. При этом цена импортной крупы будет высокой, поскольку ее ввозят в Украину преимущественно автомобильным транспортом, топливо для которого весьма дорогое.

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Напомним, ранее в Украине случился дефицит соли. Государственное предприятие "Артемсоль" из-за боевых в Донецкой области полностью остановило работу. А остатки запасов готовой продукции вывезли еще в апреле.

"Предприятие не работает, простаивает, согласно приказу, до неопределенного времени. Обстрелы постоянны, частично разрушено административное здание. Были прямые попадания в рудники, материальный склад", - рассказал исполняющий обязанности директора предприятия Виктор Юрин.

До того рочетный президент "Ассоциации фермеров и землевладельцев Украины" Иван Томич говорил - цены на гречку в Украине могут вырасти еще на 20%. Стоимость крупы в ближайшие месяцы может достигнуть почти 85 гривен за килограмм.

Однако, по его словам, ближе к осени стоимость крупы в магазинах снизится на 10-20% и может вернуться к показателю в 70 гривен.

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