Солью не ограничимся: украинцев летом ждет подорожание гречки

Украинцев летом ждет подорожание гречки / скриншот

Цены на гречку в Украине могут вырасти еще на 20%. Стоимость крупы в ближайшие месяцы может достигнуть почти 85 гривен за килограмм.

Однако уже к осени стоимость крупы в магазинах снизится на 10-20% и может вернуться к 70 грн, рассказал "24 каналу"почетный президент Ассоциации фермеров и землевладельцев Украины Иван Томич.

Он считает, что в целом цена на важные для украинцев продукты должна стабилизироваться с осени-2022 до начала 2023 года.

По словам эксперта, в сентябре-октябре начинается жатва, гречку будут собирать почти постоянно. И это безусловно повлияет на цены.

Читайте такжеНе только соль: в Украине с полок магазинов исчезнет еще один продукт"К сожалению, никто не сможет дать прогноз по цене гречки, но ориентиром будет ситуация в сентябре. Уже в сентябре цена будет ниже, ориентировочно на 10-20%", – отметил Томич.

Отметим, что в Украине начали массово скупать соль после того, как пошли разговоры о возможном дефиците товара. Из-за бешеного спроса некоторые магазины резко повысили стоимость чуть ли не в 10 раз. Если раньше пачку соли можно было купить за 10 грн, то теперь, например, в Мостиске Львовской области она стоит 95 грн за килограмм.

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