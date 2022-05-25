Соль по 95 грн: украинцев накрыла паника из-за дефицита соли

Цена на соль выросла до 95 грн / УНИАН, pixabay

В Украине начали массово скупать соль после того, как пошли разговоры о возможном дефиците товара. Из-за бешеного спроса некоторые магазины резко повысили стоимость чуть ли не в 10 раз. Об этом сообщают в соцсетях.

Если раньше пачку соли можно было купить за 10 грн, то теперь, например, в Мостиске Львовской области она стоит 95 грн за килограмм.

Цена на соль выросла до 95 грн за килограмм / Первая частная мемарня

В Днепре вообще местные жители поразметали соль и она совсем исчезла с полок крупных супермаркетов и рынков. На некоторых магазинах уже появились надписи "соли нет". Можно предположить, что такие надписи пришлось наклеить из-за того, что огромное количество людей спрашивает о наличии соли.

В сети уже рассказывают о том, как быстро повышается цена на соль в разных уголках страны:

"У меня килограмм соли второй год стоит. Я не понимаю зачем люди загребают",

"В Киеве вчера покупала по 42 грн за пачку (1 кг) каменной соли",

"Вчера утром была по 17 грн, к обеду уже 38 грн. Николаев",

"Вчера жена пошла в магазин, была польская по 35. Взяла пару пачек, а рядом мужчина берет и сгребает все до последней пачки с полки. Вот из-за таких и нет. А потом будет через олх продавать по 150 за килограмм"

Один из пользователей сервиса объявлений ОLX предложил продать килограмм соли за 15 тыс. грн или обменять ее на квартиру в Киеве.

Читайте такжеДефицит бензина в Украине: 6 простых советов, которые помогут сэкономить топливо

Напомним, государственное предприятие Артемсоль из-за боевых действий в Донецкой области полностью остановило работу. Производить соль предприятие не может, поскольку нельзя подвергать людей опасности. Кроме того, большинство сотрудников уже эвакуировались.

Все запасы готовой продукции были вывезены со складов еще в апреле. Теперь Украине придется ввозить больше соли из-за рубежа. Следует отметить, что Артемсоль был крупнейшим предприятием по добыче соли в Европе и постоянно поставляло готовую продукцию Венгрии, Польше, Грузии, Молдове, Азербайджану и Румынии.

Другие новости: