В Украине рекордно подорожал бензин: эксперт объяснил, на сколько затянется дефицит

бензин, АЗС, горючее, заправка, дизель, дизтопливо / topgir.com.ua

Розничные сети АЗС в период с 29 апреля по 2 мая повысили цены на бензины.

Издание Enkorr со ссылкой на данные ежедневного ценового мониторинга консалтинговой группы "А-95", сообщает, что WOG и ОККО бензин марки А-95 подорожал на 1,95 грн/л, до 36,05 грн/л. Дизельное горючее в этих сетях подорожало на 2,00 грн/л, до 40,66 грн/л.

Станции компании "Укрнафта" (552 АЗС), часть которой принадлежит группе "Приват", также повысили цены. Бензин марки А-92 подорожал до 35,05 грн/л, А-95 – до 36,05 грн/л и ДТ – до 40,66 грн/л. Отметим, что большая часть консолидированной сети группы "Приват" ("Авиас", ANP и др. – около 1000 АЗС) повысила цены на бензин и дизельное топливо 27 апреля.

enkorr.ua

Судя по сообщения в Сети, на некоторых заправках наблюдается дефицит бензина и дизтоплива в Украине.

Цены на топливо в Одессе / соцсети

Гендиректор и основатель Prime Group Дмитрий Леушкин считает, что дефицит топлива продлится 2 месяца, пишет " Фокус ".

"Сейчас в Украине стоят пустыми около 500 бочек бензовозов, которые могут купить и привезти ресурс. Украина не выпускает. Причин миллион — у кого-то нет экологического сертификата, кому-то в общем порядке оформляют загранпаспорта по несколько месяцев. Всю эту бюрократию побороть в кратчайшие сроки невозможно. На это уйдет 2−3 месяца, не раньше", - говорит Леушкин.

Он прогнозирует, что на протяжении ближайших месяцев в Украине будет дефицит топлива.

Читайте такжеЗеленский высказался о дефиците бензина: когда решат проблему"Все это время такая ситуация и будет. В лучшем случае клиенты будут покупать топливо на заправках по 5 литров", - предостерегает он.

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