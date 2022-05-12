УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Деньги

Дефицит бензина в Украине: в Кабмине рассказали, как изменятся цены на топливо

12 мая 2022, 17:31

Министр экономики Юлия Свириденко утверждает, что руководство украинского государства ничуть не намеревается отказаться от регулирования цен на горючее.

Топливо
В Кабмине рассказали, как изменятся цены на топливо/ УНИАН и ua.depositphotos.com

Проблема дефицита топлива в Украине будет решена уже в ближайшее время – Украина наладила поставки горючего через Польшу, цены на него резко не изменятся, но все же возможны корректировки из-за сложной логистики поставок. Об этом в эфире объединенного телемарафона рассказала первый вице-премьер и министр экономики Юлия Свириденко.

Она подчеркнула, что государство не откажется от регулирования цен на горючее, а важным моментом является заключение долгосрочных контрактов — как частными компаниями, так и государством. Это поможет в будущем избежать дефицита на рынке.

"Постараемся, чтобы ресурс был доступен для всех украинцев, которые в этом нуждаются", — сказала чиновник.

Свириденко добавила, что после начала полномасштабной войны с Россией, основным источником поставок топлива в Украину стал Евросоюз, но вскоре из-за уничтожения россиянами Кременчугского нефтеперерабатывающего завода все равно в стране возник острый дефицит бензина. В то же время, импорт постепенно растет.

"Я думаю, что с недели в неделю мы будем улучшать наши логистические пути и выравнивать ситуацию", — подытожила Свириденко.

Читайте такжеЗеленский высказался о дефиците бензина: когда решат проблему

Напомним, в Украине в конце апреля на АЗС возник дефицит горючего. Для урегулирования ситуации 29 апреля правительство повысило предельные цены на бензин и дизельное топливо на 40-43%.

Тогда же эксперт, гендиректор и основатель Prime Group Дмитрий Леушкин заявил о том, что дефицит топлива продлится 2 месяца.

Ранее сообщалось о том, что в Украине изменят формулу расчета предельной цены на бензин. Это будет сделано так, чтобы АЗС снова стало выгодно продавать топливо. В то же время для заправок снизят ставку НДС с 20% до 7%.

Другие новости:

Автор: Егор Бунин
viber
бензин дизтопливо новости Украины война России и Украины
Реклама
Популярное
Большое счастье и семейное благополучие: кому из знаков повезет в любви летомБольшое счастье и семейное благополучие: кому из знаков повезет в любви летом Активные бои будут до 15 мая: экстрасенс рассказал, сколько еще продлится война в УкраинеАктивные бои будут до 15 мая: экстрасенс рассказал, сколько еще продлится война в Украине Константин Меладзе впервые нарушил молчание с начала войны в УкраинеКонстантин Меладзе впервые нарушил молчание с начала войны в Украине Приметы на 10 мая: что нельзя делать и как не попасть в беду в самый опасный день маяПриметы на 10 мая: что нельзя делать и как не попасть в беду в самый опасный день мая Мариупольца Беднякова обвинили в предательстве: "Чтобы не "предать свой город" нужно предать страну"Мариупольца Беднякова обвинили в предательстве: "Чтобы не "предать свой город" нужно предать страну"
Поддержите Главред

Последние новости

17:54

Привлечете много денег и удачу: астрологи назвали удачные и опасные дни для каждого знака зодиака

17:47

Тысячи тонн похищенного украинского зерна заметили в Сирии: фото со спутника

17:39

Отчаяние "мебели" Путина, или Зачем Медведев снова угрожает миру ядерной дубиноймнение

17:35

Враг перебрасывает резервы и готовит штурм: рашисты планируют захват ХерсонщиныВидео

17:31

Дефицит бензина в Украине: в Кабмине рассказали, как изменятся цены на топливо

Реклама
17:15

Восстановление жилья: в ОП показали, как строят новый дом для семьи погибшего военного

17:13

Евгений Клопотенко впервые рассказал о новом романе: "Твое сердце занято на всю жизнь"

17:11

29 мая запланировано возобновление движения через мост в Стоянке – Тимошенко

17:08

"Каратель" с небес в действии: украинский дрон Punisher уничтожил базу армии РФ с арсеналом ракетВидео

16:57

Мариуполь готовятся присоединить к РФ: появилась дата "референдума"Видео

16:51

Евровидение 2022: онлайн-трансляция второго полуфиналаВидео

16:46

Вятрович детально пояснил, в какой бездне прошлого скоро окажутся россияне

16:42

Марки с Зеленским по 500 злотых за штуку уже раскупили: почему они так ценныФото

16:41

"Для меня Украина - не иностранное государство": Розенбаум высказался о войне в Украине

16:30

Путин "завис" в Сочи на дне рождения Кабаевой: СМИ раскрыли деталиВидео

16:26

Фонд ПЦУ привлек 20 миллионов гривень для строительства жилья на Киевщине

16:19

Впервые в истории Евровидения: букмекеры назвали "точного" победителя и оценили шансы УкраиныВидео

16:10

Единственная пятница 13 в 2022 году: астрологи рассказали, какой ждать опасностиВидео

16:08

Собчак показала гигантскую террасу нового особняка

16:04

Армия Украины освободит Крым и Донбасс: Жданов назвал сроки и условия мощного контрнаступленияВидео

Реклама
15:53

ВСУ выходят на госграницу на Харьковщине: РФ готовит штурм на трех направленияхВидео

15:53

Нидерланды передают Украине новую партию мощных гаубиц Panzerhaubitze 2000Видео

15:48

Как правильно нарезать картошку соломкой и приготовить фри дома: секреты для опытных хозяек

15:33

Евровидение-2022: Кондратюк дал неожиданный прогноз для Kalush OrchestraВидео

15:27

Оккупанты отказываются идти в "мясорубку": командование РФ устроило ад бунтующим рашистамВидео

15:24

"Плевок в сторону России": Соседов назвал поступок Киркорова "аморальным"

15:22

Тщетные попытки примирить жертву и убийцу: почему россияне уже сейчас должны искупить свою винумнение

15:15

Оккупанты назначили губернатором Запорожской области экс-нардепа от ОПЗЖ: что о нем известноВидео

15:06

Приметы на пятницу 13 мая: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

14:54

В ОП рассказали о переговорах по новой эвакуации: кого могут вывезти с АзовсталиВидео

14:30

У Медведева "пригорело" от ленд-лиза для Украины - угрожает миру ядерной войной

14:25

Устроили "фейерверки": ВСУ показали, как они мастерски разгромили позиции врагаВидео

14:17

"Мой Херсон вам в рот не влезет": Беленюк показал яркую обновку

14:13

ПриватБанк не работает: стало известно о масштабном сбое

13:59

Оккупанты РФ потеряли еще один корабль в Черном море - источник в ГУРВидео

13:50

Самоубийства и самострелы: пленный рашист рассказал о панике оккупантов в УкраинеВидео

13:49

Вступление Финляндии в НАТО будет быстрым и гладким – СтолтенбергВидео

13:30

Выпили рюмку и заблудились: на Луганщине пьяные оккупанты по ошибке подвезли технику к позициям ВСУВидео

13:25

На "Варшавке" на месте разрушенного моста строят временный объезд, - Укравтодор

13:24

Кароль катком прошлась по рашисту Лепсу: "ты будешь пищей для червей"

Реклама
13:09

Маме и дочери на перроне оторвало ноги - история семьи, пережившей обстрел вокзала в КраматорскеВидео

13:09

Российская армия бродяг опозорилась на весь мир и жаждет реваншамнение

13:00

Гороскоп на завтра, 13 мая 2022: Весам – сплетни, Рыбам – долгожданное предложение

12:58

Расплата за войну: одобрено принудительное изъятие активов банков РФ в УкраинеВидео

12:42

"Возвращаем свое": в Минобороны показали кадры контрудара ВСУ – техника врага пылаетВидео

12:38

"Нигде не приживусь": Санта Димопулос рассказала, что делает во врем войны

12:33

Что-то "хлопнуло": в Хабаровском крае прогремел взрыв в воинской части, есть погибший и пострадавшие

12:28

Путин ложится на операционный стол: в РФ рассказали о подготовке двойниковВидео

12:20

На Черниговщине мужчина, которого расстреляли оккупанты, выбрался из могилыВидео

11:59

РФ готовит новое наступление: военные эксперты США назвали самое опасное направлениеВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять