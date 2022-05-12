Дефицит бензина в Украине: в Кабмине рассказали, как изменятся цены на топливо

В Кабмине рассказали, как изменятся цены на топливо/ УНИАН и ua.depositphotos.com

Проблема дефицита топлива в Украине будет решена уже в ближайшее время – Украина наладила поставки горючего через Польшу, цены на него резко не изменятся, но все же возможны корректировки из-за сложной логистики поставок. Об этом в эфире объединенного телемарафона рассказала первый вице-премьер и министр экономики Юлия Свириденко.

Она подчеркнула, что государство не откажется от регулирования цен на горючее, а важным моментом является заключение долгосрочных контрактов — как частными компаниями, так и государством. Это поможет в будущем избежать дефицита на рынке.

"Постараемся, чтобы ресурс был доступен для всех украинцев, которые в этом нуждаются", — сказала чиновник.

Свириденко добавила, что после начала полномасштабной войны с Россией, основным источником поставок топлива в Украину стал Евросоюз, но вскоре из-за уничтожения россиянами Кременчугского нефтеперерабатывающего завода все равно в стране возник острый дефицит бензина. В то же время, импорт постепенно растет.

"Я думаю, что с недели в неделю мы будем улучшать наши логистические пути и выравнивать ситуацию", — подытожила Свириденко.

Читайте такжеЗеленский высказался о дефиците бензина: когда решат проблему

Напомним, в Украине в конце апреля на АЗС возник дефицит горючего. Для урегулирования ситуации 29 апреля правительство повысило предельные цены на бензин и дизельное топливо на 40-43%.

Тогда же эксперт, гендиректор и основатель Prime Group Дмитрий Леушкин заявил о том, что дефицит топлива продлится 2 месяца.

Ранее сообщалось о том, что в Украине изменят формулу расчета предельной цены на бензин. Это будет сделано так, чтобы АЗС снова стало выгодно продавать топливо. В то же время для заправок снизят ставку НДС с 20% до 7%.

Другие новости: