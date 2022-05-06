Цены на бензин и ДП в Украине неумолимо растут: какая обстановка на заправках

Цены на бензин и ДП в Украине неумолимо растут / УНИАН

В Украине установили новые цены на топливо. Минэкономики зафиксировало среднюю стоимость бензина и дизеля на уровне 31,19 грн и 35,63 грн за литр соответственно.

С учетом торговой наценки, АЗС смогут продавать украинцам бензин по 37,69 грн/л, а дизель – по 42,63 грн/л. Тем временем средняя цена на бензин А-95 в Украине составляет 38,21 грн/л, дизтопливо – 42,98 грн/л.

Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы "А-95".

Так, на АЗС "WOG" и "ОККО" бензины марок А-95 и А-95+ подорожали на 1,64 – 1,72 коп./л – до 37,69 – 39,57 грн/л. Цены на дизтопливо в этих сетях повысились на 1,97 грн/л – до 42,63 грн/л.

На АЗС "Shell" цена на бензины марок А-95 и А-95+ повысилась до 37,69 — 39,57 грн/л.; дизтопливо – до 42,63 грн/л.

Сеть АЗС "БРСМ-Нефть" повысила цену на бензин марки А-95+ до 39,54 грн/л, а дизтопливо – до 44,74 грн/л.

Читайте такжеВ Украине не будет дефицита бензина: Кабмин нашел решениеНапомним, в Украине в конце апреля на АЗС возник дефицит горючего. Для урегулирования ситуации 29 апреля правительство повысило предельные цены на бензин и дизельное топливо на 40-43%.

Гендиректор и основатель Prime Group Дмитрий Леушкин считает, что дефицит топлива продлится 2 месяца.

"Сейчас в Украине стоят пустыми около 500 бочек бензовозов, которые могут купить и привезти ресурс. Украина не выпускает. Причин миллион — у кого-то нет экологического сертификата, кому-то в общем порядке оформляют загранпаспорта по несколько месяцев. Всю эту бюрократию побороть в кратчайшие сроки невозможно. На это уйдет 2−3 месяца, не раньше", - говорит Леушкин.

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