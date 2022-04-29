Зеленский высказался о дефиците бензина: когда решат проблему

Владимир Зеленский высказался о дефиците бензина / Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал проблему с дефицитом топлива на АЗС. Глава государства отметил, что вопрос решится в течение одной-двух недель.

"Мгновенных решений для восполнения дефицита нет, но чиновники обещают, что в течение недели максимум двух будет обеспечена система поставок топлива в Украину, которая сможет не допускать дефицита. Будем брать в ЕС столько топлива, сколько необходимо сейчас для наших граждан", - сказал Зеленский в обращении.

Прогноз подорожания

В Раде зарегистрировали законопроект, который среди прочего возвращает акциз на топливо и НДС в размере 20% (сейчас 7%). Это может поднять цены сразу на 10 - 12 гривен за литр.

Как сообщил директор Консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн, в таком случае:

бензин будет стоить 45 гривен за литр

дизельное топливо – 48 гривен за литр

На практике цены могут быть еще выше:

бензин по 52 гривны;

дизель по 55 гривен за литр.

Рынок топлива в Украине

Как сообщалось, в настоящее время цены на бензин и дизтопливо ограничены правительством в 34,10 грн/л и 38,7 грн/л соответственно. Однако, по оценкам директора консалтинговой группы А-95 Сергея Куюна, дефицит топлива определяет его реальную цену на рынке в 40 грн/л и 45 грн/л, несмотря на установление правительством предельных цен.

Ранее сообщалось о том, что в Украине изменят формулу расчета предельной цены на бензин. Это будет сделано так, чтобы АЗС снова стало выгодно продавать топливо. В то же время для заправок снизят ставку НДС с 20% до 7%.

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