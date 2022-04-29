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Дороже 50 грн за литр: Украину накрыл дефицит топлива, в КМУ предупредили о скачке цен

29 апреля 2022, 17:53

В правительстве назвали причину ощутимого дефицитп горючего на АЗС в отдельных регионах Украины.

АЗС, бензин, топливо
В Украине на АЗС дефицит топлива / УНИАН

Из-за дефицита топлива местные власти призвали жителей Киева ограничить поездки и не передвигаться по городу на личном автотранспорте без необходимости.

Об этом заявил первый заместитель главы Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник в эфире телемарафона UAразом.

"У нас на сегодня другие приоритеты обеспечения горючим, чем просто обеспечение приехавших горожан, и им нужно куда-то перемещаться. Сегодня нет проблем с использованием общественного транспорта. С другой стороны, не вижу большой необходимости на сегодняшний день перемещаться по городу. Мы всех призываем: если вы даже вернулись, пожалуйста, по возможности оставайтесь дома", – сказал он.

Дефицит топлива: что говорят в правительстве

Ощутимый дефицит горючего на АЗС в отдельных регионах Украины, образовавшийся на этой неделе, связан с разрушающими ударами врага в течение последних трех недель по топливной инфраструктуре Украины, однако этот дефицит будет ликвидирован в течение недели, заявила первый вице-премьер – министр экономики Юлия Свириденко.

"В течение следующих семи дней дефицит будет ликвидирован, поскольку операторы имеют законтрактованные объемы на территории Западной Европы и сейчас мы решаем вопрос, как максимально быстро ввезти их на территорию Украины", – написала она на своей странице в Facebook.

Свириденко отметила, что данная ситуация приведет к незначительному удорожанию нефтепродуктов. "Это связано, прежде всего, с более высокой ценой логистики из-за сложных маршрутов и использования нескольких видов транспорта", – пояснила первый вице-премьер.

Говоря о ситуации на рынке, она указала, что правительство с начала войны через Минэнерго, Минэкономики в ежедневном режиме сотрудничает с операторами рынка для обеспечения населения и предприятий нефтепродуктами. Были приняты решения, существенно уменьшившие влияние на экономику резкого удорожания нефтепродуктов на мировых рынках, в частности, отменен акциз и снижен НДС с 20% до 7%.

В то же время Россия, как страна-агрессор, пытается остановить экономику Украины созданием искусственного дефицита топлива, отметила Свириденко. И уничтожение Кременчугского нефтеперерабатывающего завода, являвшегося основным производителем горючего в Украине, а также ряда нефтебаз операторов рынка со значительным запасом горючего привели к временному дефициту, который будет в течение недели устранен.

Прогноз подорожания

В Раде зарегистрировали законопроект, который среди прочего возвращает акциз на топливо и НДС в размере 20% (сейчас 7%). Это может поднять цены сразу на 10 - 12 гривен за литр.

Как сообщил директор Консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн, в таком случае:

  • бензин будет стоить 45 гривен за литр (сейчас 34,10 гривны);
  • дизельное топливо – 48 гривен за литр (38,70 гривны сейчас).

на практике цены могут быть еще выше:

  • бензин по 52 гривны;
  • дизель по 55 гривен за литр.

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Рынок топлива в Украине

Как сообщалось, в настоящее время цены на бензин и дизтопливо ограничены правительством в 34,10 грн/л и 38,7 грн/л соответственно. Однако, по оценкам директора консалтинговой группы А-95 Сергея Куюна, дефицит топлива определяет его реальную цену на рынке в 40 грн/л и 45 грн/л, несмотря на установление правительством предельных цен.

Ранее сообщалось о том, что в Украине изменят формулу расчета предельной цены на бензин. Это будет сделано так, чтобы АЗС снова стало выгодно продавать топливо. В то же время для заправок снизят ставку НДС с 20% до 7%.

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АЗС бензин дизтопливо
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