"Золотая гречка": в Украине рухнут цены на популярный продукт

Гречка / pixabay

Цены на продукты в Украине резко подскочили. Так, любимая гречневая крупа подорожала до рекордных показателей.

Как сообщают эксперты, гречка уже скоро может снизиться в цене после рекордного подорожания, пишет Delo.ua.

По словам первого заместителя Министра аграрной политики и продовольствия Тараса Высоцкого, импорт гречки из Казахстана остановился в конце февраля.

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Аграрии отреагировали на дефицит и посеяли в 1,5 раза больше гречки.

"Если раньше они сеяли 70 тысяч гектаров, то теперь 120 тысяч гектаров. В последующие годы мы также будем выращивать больше гречихи", - говорит чиновник.

Когда подешевеет гречка

Благодаря повышению посевной площади гречки, ее будет более чем достаточно для внутреннего потребления.

"Поэтому с октября-ноября потребители увидят в магазинах нашу гречку по более низкой цене, чем сейчас", - добавил Высоцкий.

Сколько сейчас стоит гречка

В украинских супермаркетах в конца августа за килограмм крупы просят 91 грн в Ашане и АТБ, в Novus кило крупы можно будет купить за 90 грн.

Напомним, ранее почетный президент "Ассоциации фермеров и землевладельцев Украины" Иван Томич говорил - цены на гречку в Украине могут вырасти еще на 20%. Стоимость крупы в ближайшие месяцы может достигнуть почти 85 гривен за килограмм.

Однако, по его словам, ближе к осени стоимость крупы в магазинах снизится на 10-20% и может вернуться к показателю в 70 гривен.

До того сообщалось, что в Украине заметно выросло в цене пшено - с 23,32 грн за килограмм до 25,00 грн за килограмм.

Кроме того, рис длинный в прошлом месяце стоил 44,18 грн за килограмм, а сейчас - 49,40 грн. В то же время килограмм длинного пропаренного риса подешевел с 36,77 грн до 29,20 грн.

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