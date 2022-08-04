Гречка по 100 гривен: в чем причина рекордных цен и когда ждать падения стоимости

В Украине подскочили цены на гречку / УНИАН

В Украине подскочила стоимость гречки. По словам фермеров, посевов оказалось недостаточно, чтобы насытить внутренний рынок.

Как говорится в сюжете ТСН, с началом полномасштабного вторжения РФ в Украину отечественный рынок испытал дефицит. Весной ее стоимость выросла дважды. За килограмм сейчас просят 100 гривен.

При этом гречка в магазинах не задерживается, ее раскупают. Длительным дефицитом гречки не будет, как и ее высокая цена. С началом нового урожая на полках в магазинах займет свое место. Сейчас там пшеничная крупа, ее в Украине много. "Произойдет удешевление гречневой крупы на полках наших магазинах на 20-30 процентов", – говорят эксперты.

Что известно о ценах на гречку

Гречка в Украине уже начала дешеветь – по состоянию на 3 августа средняя цена ее составляет 88,63 грн/кг. Это на 3,07 грн/кг дешевле, чем в июле, когда она стоила в среднем 91,7 грн/кг.

Об этом сообщает "Минфин". Согласно его данным в отдельным сетях супермаркетов цена на гречку составляет:

Metro – 93,5 грн/кг;

Auchan – 78,4 грн/кг;

Varus – 94 грн/кг.

Напомним, ранее почетный президент "Ассоциации фермеров и землевладельцев Украины" Иван Томич говорил - цены на гречку в Украине могут вырасти еще на 20%. Стоимость крупы в ближайшие месяцы может достигнуть почти 85 гривен за килограмм.

Однако, по его словам, ближе к осени стоимость крупы в магазинах снизится на 10-20% и может вернуться к показателю в 70 гривен.

До того сообщалось, что в Украине заметно выросло в цене пшено - с 23,32 грн за килограмм до 25,00 грн за килограмм.

Кроме того, рис длинный в прошлом месяце стоил 44,18 грн за килограмм, а сейчас - 49,40 грн. В то же время килограмм длинного пропаренного риса подешевел с 36,77 грн до 29,20 грн.

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