Цены рухнут в два раза: какие крупы стоит успеть купить до рекордного подорожания

Цены на гречку / pixabay, УНИАН

Цены на продукты в Украине продолжают расти. Директор Департамента аграрного развития Минагрополитики Игорь Виштак заявил, что цены на гречневую крупу в Украине могут упасть до 60-70 гривен за килограмм.

"В настоящее время в перерабатывающие предприятия поступает гречка с нового урожая. Есть перспективы, что цена снизится до 60-70 гривен за килограмм", – сказал он.

По его словам, больше всего гречки намолотили аграрии Сумской области – 15,5 тыс. тонн. Хотя со сбором урожая в прифронтовых и приграничных зонах есть определенные трудности из-за безопасности работников и частично разрушенной инфраструктуры.

Далее следуют Житомирская и Хмельницкая области – каждая из областей уже собрала по 15,2 тысяч тонн гречки.

В общей сложности гречки на сегодня собрали более 120 тысяч тонн. Ожидается что ее в этом сезоне более 150 тысяч тонн.

При этом эксперты не исключают, что цены на гречку могут поднять с приходом зимы.

По состоянию на 20 октября, гречка в Украине стоит в среднем 82,4 грн/кг. Это на 5,54 грн/кг меньше среднемесячной цены сентября в 87,94 грн/кг.

По данным Минфина, в отдельным сетях супермаркетов цена на гречку составляет (за 1 кг):

Metro – 78,9 грн;

Auchan – 78,4 грн;

Varus – 89,9 грн.

Цены на продукты

Ранее Главред писал, что в Украине всерьез повысятся цены на продукты уже с началом осени нынешнего года, сообщил финансовый аналитик и экономист Алексей Кущ.

По его словам, подорожание продуктов состоится потому, в частности, что в Украине временно оккупирована часть Херсонской и Запорожской областей.

Эксперты предупредили украинцев, что зимой в магазинах будут доступны все продукты, однако цены поднимутся еще больше.

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