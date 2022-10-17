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В Украине рекордно подорожал хлеб: цены на главный продукт зашкаливают

17 октября 2022, 18:30

Согласно данным Минфина, в отдельных сетях супермаркетов цена на пшеничный хлеб составляет от 30,7 гривен до 32 гривен.

цены на хлеб
Цены на хлеб / pixabay, УНИАН

Цены на хлеб в Украине снова взлетели. Главный продукт в каждом доме украинцев подорожал. В среднем за 650-граммовую буханку хлеба нужно заплатить более 31 гривны.

Такая цена на 2 грн больше, чем была в сентябре. Тогда буханка хлеба в среднем стоила 29,35 гривен. Соответственно, эта цена стала самой высокой за более чем 5 лет, сообщает Минфин.

Согласно данным Минфина, в отдельных сетях супермаркетов цена на пшеничный хлеб составляет от 30,7 гривен до 32 гривен.

Сообщается, что в сентябре по сравнению с августом хлеб подешевел на 57 коп. – из среднемесячных 29,92 грн. до 29,35 грн. Следует отметить, что до этого времени цены росли 3 месяца подряд. В апреле со средних 26,41 грн за буханку цена выросла до 22,7 грн, эта же цена продержалась и весь май.

Рост стоимости хлеба в последние месяцы:

  • июнь – 26,41 грн/буханка (+3,71 грн);
  • июль – 27,5 грн/буханка (+1,09 грн);
  • август – 29,92 грн/буханка (+2,6 грн).
цены на хлеб

Следует добавить, что по состоянию на 1 октября, буханка пшеничного хлеба в среднем стоила 30,35 грн. По состоянию на 17 октября составляет более 32 гривен. То есть, половину октября хлеб подорожал на 1,5 гривны.

За прошедший месяц, с 17 сентября по 17 октября средние цены увеличились на 2 гривны.

Цены на продукты

Ранее Главред писал, что в Украине всерьез повысятся цены на продукты уже с началом осени нынешнего года, сообщил финансовый аналитик и экономист Алексей Кущ.

По его словам, подорожание продуктов состоится потому, в частности, что в Украине временно оккупирована часть Херсонской и Запорожской областей.

Эксперты предупредили украинцев, что зимой в магазинах будут доступны все продукты, однако цены поднимутся еще больше.

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