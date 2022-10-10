Самый вкусный домашний хлеб в духовке: быстрый рецепт за 25 минут

Как приготовить воздушный домашних хлеб без дрожжей дома. Смотрите простой рецепт.
Готовим дома вкусный и превосходно воздушный домашних хлеб в духовке. Такой рецепт готовится без дрожжей, что дает возможность испечь хлеб очень быстро.
Пышный хлеб получается всего за 25 минут. В хлеб можно добавить семена льна или кунжут.
Готовить хлеб желательно из смеси разной муки, чтобы хлеб был воздушный.
Как приготовить хлеб дома без дрожжей - рецепт
Вам понадобится:
- Мука цельнозерновая - 130 гр
- Гречневая - 25 гр
- Ржаная мука - 25 гр
- Пшеничная мука - 25 гр
- Соль - 2 чайные ложки без горки
- Сода - 2 чайные ложки
- Кефир теплый - 180 мл
- Яйца - 1 шт
- Кунжут - по вкусу
Всю муку всыпать в одну миску и смешать.
Кефир подогрейте до комнатной температуры, добавить яйцо, соль, и соду.
Все перемешать до полного растворения и появления пузырьков.
Влить постепенно кефир к муке и перемешать.
Замесить тесто для домашнего хлеба.
Скатать тесто в "колобок", смажьте противень растительным или оливковым маслом.
Переложите тесто для хлеба на противень или на деко.
Можно сделать сверху красивый надрез и посыпать кунжутом.
Духовку предварительно разогреть на 180 градусов.
Выпекать хлеб в духовке 25 минут.
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