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Самый вкусный домашний хлеб в духовке: быстрый рецепт за 25 минут

10 октября 2022, 16:36

Как приготовить воздушный домашних хлеб без дрожжей дома. Смотрите простой рецепт.

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Рецепт домашнего хлеба в духовке / ua.depositphotos.com

Готовим дома вкусный и превосходно воздушный домашних хлеб в духовке. Такой рецепт готовится без дрожжей, что дает возможность испечь хлеб очень быстро.

Пышный хлеб получается всего за 25 минут. В хлеб можно добавить семена льна или кунжут.

Готовить хлеб желательно из смеси разной муки, чтобы хлеб был воздушный.

Как приготовить хлеб дома без дрожжей - рецепт

Вам понадобится:

  • Мука цельнозерновая - 130 гр
  • Гречневая - 25 гр
  • Ржаная мука - 25 гр
  • Пшеничная мука - 25 гр
  • Соль - 2 чайные ложки без горки
  • Сода - 2 чайные ложки
  • Кефир теплый - 180 мл
  • Яйца - 1 шт
  • Кунжут - по вкусу

Всю муку всыпать в одну миску и смешать.

Кефир подогрейте до комнатной температуры, добавить яйцо, соль, и соду.

Все перемешать до полного растворения и появления пузырьков.

Влить постепенно кефир к муке и перемешать.

Замесить тесто для домашнего хлеба.

Скатать тесто в "колобок", смажьте противень растительным или оливковым маслом.

Переложите тесто для хлеба на противень или на деко.

Можно сделать сверху красивый надрез и посыпать кунжутом.

Духовку предварительно разогреть на 180 градусов.

Выпекать хлеб в духовке 25 минут.

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