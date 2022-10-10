Самый вкусный домашний хлеб в духовке: быстрый рецепт за 25 минут

Рецепт домашнего хлеба в духовке / ua.depositphotos.com

Готовим дома вкусный и превосходно воздушный домашних хлеб в духовке. Такой рецепт готовится без дрожжей, что дает возможность испечь хлеб очень быстро.

Пышный хлеб получается всего за 25 минут. В хлеб можно добавить семена льна или кунжут.

Готовить хлеб желательно из смеси разной муки, чтобы хлеб был воздушный.

Как приготовить хлеб дома без дрожжей - рецепт

Вам понадобится:

Мука цельнозерновая - 130 гр

Гречневая - 25 гр

Ржаная мука - 25 гр

Пшеничная мука - 25 гр

Соль - 2 чайные ложки без горки

Сода - 2 чайные ложки

Кефир теплый - 180 мл

Яйца - 1 шт

Кунжут - по вкусу

Всю муку всыпать в одну миску и смешать.

Кефир подогрейте до комнатной температуры, добавить яйцо, соль, и соду.

Все перемешать до полного растворения и появления пузырьков.

Влить постепенно кефир к муке и перемешать.

Замесить тесто для домашнего хлеба.

Скатать тесто в "колобок", смажьте противень растительным или оливковым маслом.

Переложите тесто для хлеба на противень или на деко.

Можно сделать сверху красивый надрез и посыпать кунжутом.

Духовку предварительно разогреть на 180 градусов.

Выпекать хлеб в духовке 25 минут.

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