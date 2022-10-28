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РФ светит новая волна мобилизации: Зеленский намекнул на огромные потери среди "чмобиков"

28 октября 2022, 21:55

Россия пытается усилить давление на позиции ВСУ, подчеркнул глава государства.

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский / president.gov.ua

Уже скоро России может понадобиться новая волна мобилизации для отправки людей на войну, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

В вечернем видеообращении он отметил, что провел несколько совещаний с военными относительно текущей ситуации на передовой.

"Сегодня у врага отчитываются о якобы завершении их мобилизации... О якобы ненужности новых волн отправки граждан России на фронт. Мы чувствуем на передовой совсем другое. Хотя Россия и пытается усилить давление на наши позиции, используя мобилизованных, но они настолько плохо подготовлены и экипированы, настолько грубо применяются командованием, что это позволяет предположить: уже скоро в России может потребоваться и новая волна отправки людей на войну", - подчеркнул глава государства.

Президент подчеркнул, что Украина к этому готовится. "Готовимся к тому, что текущее российское руководство будет искать любых новых возможностей, чтобы продолжать войну, в частности, и благодаря своим сообщникам - в Иране", – сказал президент Украины.

Он добавил, что именно поэтому ежедневно идет работа с партнерами для того, чтобы усилить противовоздушную оборону и другие оборонительные возможности.

Зеленский подчеркнул, что украинский флаг будет возвращен во все уголки Украины.

Напомним, ранее Сергей Шойгу заявил о том, что "частичная мобилизация" в РФ завершилась.

На войну в Украину уже отправили 82 тысячи "частично мобилизованных".

Он рассказал, что всего было мобилизовано 300 тысяч человек, средний возраст призванных 35 лет. 218 тысяч мобилизованных, по словам министра, проходят боевое слаживание на полигонах.

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