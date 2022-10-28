Шойгу доложил Путину о завершении мобилизации: в Украине - 82 тысячи "чмобиков"

Сергей Шойгу заявил о завершении в РФ "частичной мобилизации" / Reuters

"Частичная мобилизация" в РФ завершилась, заявил министр обороны России Сергей Шойгу на встрече с президентом Владимиром Путиным.

На войну в Украину уже отправили 82 тысячи "частично мобилизованных", цитируют его пропагандисты РИА Новости.

Он рассказал, что всего было мобилизовано 300 тысяч человек, средний возраст призванных 35 лет. 218 тысяч мобилизованных, по словам министра, проходят боевое слаживание на полигонах.

По его словам, 41 тысяча из 82, которые отправили в Украину, уже участвуют в боевых действиях.

"Отправку граждан, призванных по мобилизации, завершили сегодня. Оповещение граждан завершено. Установленная вами задача в 300 тысяч человек выполнена. Никаких дополнительных задач не планируется", - заявил Шойгу.

Напомним, ранее Владимир Путин объявил частичную мобилизацию на территории России. По его словам, Москва собралась призывать на войну с Украиной, в первую очередь, военных запаса и лиц, которые прошли срочную службу. Также Путин сказал, что страна-агрессор готова признать "результаты референдумов" в оккупированных Донецкой, Луганской, и Херсонской областях.

Министр обороны России Сергей Шойгу сказал, что Москва намерена мобилизовать 300 тысяч резервистов.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что Россия на 210 день так называемой "трехдневной войны" против Украины, получила мобилизацию, закрытые границы, блокирование банковских счетов, тюрьму за дезертирство и другие последствия.

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