УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Шойгу доложил Путину о завершении мобилизации: в Украине - 82 тысячи "чмобиков"

28 октября 2022, 18:12

Всего в РФ было мобилизовано якобы 300 тысяч человек, рассказал Сергей Шойгу.

Путин, Шойгу
Сергей Шойгу заявил о завершении в РФ "частичной мобилизации" / Reuters

"Частичная мобилизация" в РФ завершилась, заявил министр обороны России Сергей Шойгу на встрече с президентом Владимиром Путиным.

На войну в Украину уже отправили 82 тысячи "частично мобилизованных", цитируют его пропагандисты РИА Новости.

Он рассказал, что всего было мобилизовано 300 тысяч человек, средний возраст призванных 35 лет. 218 тысяч мобилизованных, по словам министра, проходят боевое слаживание на полигонах.

По его словам, 41 тысяча из 82, которые отправили в Украину, уже участвуют в боевых действиях.

"Отправку граждан, призванных по мобилизации, завершили сегодня. Оповещение граждан завершено. Установленная вами задача в 300 тысяч человек выполнена. Никаких дополнительных задач не планируется", - заявил Шойгу.

Напомним, ранее Владимир Путин объявил частичную мобилизацию на территории России. По его словам, Москва собралась призывать на войну с Украиной, в первую очередь, военных запаса и лиц, которые прошли срочную службу. Также Путин сказал, что страна-агрессор готова признать "результаты референдумов" в оккупированных Донецкой, Луганской, и Херсонской областях.

Министр обороны России Сергей Шойгу сказал, что Москва намерена мобилизовать 300 тысяч резервистов.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что Россия на 210 день так называемой "трехдневной войны" против Украины, получила мобилизацию, закрытые границы, блокирование банковских счетов, тюрьму за дезертирство и другие последствия.

Читайте еще:

мобилизация Владимир Путин Сергей Шойгу война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

18:30

"Боевые комары атакуют россиян": Небензя заговорил о новой "угрозе" для РФ

18:22

Актриса-путинистка из "Сватов" высказалась в отношении Анны Кошмал

18:12

Шойгу доложил Путину о завершении мобилизации: в Украине - 82 тысячи "чмобиков"Видео

18:01

"Икона": 56-летняя Синди Кроуфорд в черной мантии похвасталась сочными бедрами

18:00

"Риск большого блэкаута": в Киеве вводят экстренное отключение света на неопределенный срокВидео

Реклама
17:59

Российского актера оштрафовали за правду о войне в Украине

17:48

Ефросинина ответила на хейт своей внешности

17:38

Блэкаут в Киеве: Кличко назвал сроки восстановления энергосистемыВидео

17:38

Приметы на 29 октября: какие 3 вещи запрещено делать в этот день, чтобы беды не случилосьВидео

17:19

Формальный "император": эксперт объяснил, как Си Цзиньпин расширил свои полномочияВидео

17:08

Оборвал династию военных: ВСУ ликвидировали оккупанта, отец которого погиб на подводной лодке "Курск"Видео

17:03

Хором кричат "Слава Украине!": в плен ВСУ сдались сразу 12 "чмобиков"

16:53

"Не хотел иметь отношения к этому": в РФ рассказали, как Андрея Малахова заставляют говорить о войне

16:27

В США напали на дом Нэнси Пелоси: ранили ее мужаВидео

16:18

ВСУ похвастались применением дронов-камикадзе против врагаВидео

16:00

Как сварить свеклу быстро: лучшие способы и советы для домохозяек

15:43

К зиме подготовилась: Елена-Кристина Лебедь показала трусы с начесом

15:43

Медведев бредово предложил Киеву выполнить условия Кремля ради света: у Зеленского жестко ответилиВидео

15:34

"Превратил в пепел безопасность Европы": Штайнмайер жестко обратился к Путину, которого "не учит история"Видео

15:32

В РФ назвали движение евреев сектой, Совбез в панике начал оправдываться

Реклама
15:10

"Какая амазонка": молодая жена Макаревича показала шикарную фигуру посреди пустыни

15:02

ПВО от союзников снизит угрозу от оккупантов с неба для Украины - генсек НАТО

14:47

Когда переходят на зимнее время: дата и час перевода стрелок часовВидео

14:32

Поехал убивать украинцев: ВСУ ликвидировали известного в России ютубера и радиоведущегоВидео

14:19

В РФ военный-контрактник наехал КАМАЗом на колонну срочников: есть погибшие

13:47

Переплюнули Красовского: в РФ призвали убивать украинских детей "путем "научных экспериментов"

13:44

Россия - сырьевой придаток: Китай хочет, чтобы РФ была слабой - КуликВидео

13:38

Отключение света в Украине теперь делится на два типа: обнародован графикВидео

13:36

Как вернуть мягкость махровым полотенцам: поможет копеечное аптечное средство

13:01

Если игнорировать повестку: адвокат объяснил, как в Украине наказывают уклонистовВидео

13:00

Одна такая свечка заменит 76 штук: что делать, чтобы свеча горела дольшеВидео

13:00

Гороскоп на завтра 29 октября 2022: Ракам – большие расходы, Девам – недруги, Стрельцам – ссоры

12:57

Как защитить обувь от промокания: 3 эффективных способа, о которых мало кто догадываетсяВидео

12:39

Армия РФ перешла от наступления к обороне: британская разведка объяснила причинуВидео

12:25

Строительство завода Baykar в Украине совершится за два года - Халук БайрактарВидео

12:18

Солист народного хора против уникального певца: что зрители увидят в 9 выпуске шоу Голос країни-12Видео

12:07

Отправиться на заслуженный отдых: как правильно уходить на пенсиюВидео

11:48

Коалиция стран во главе с США может остановить войну в Украине за неделю – ЧалыйВидео

11:43

Опять не Злата: участник шоу Холостячка-2 объявил о помолвке

11:36

Как закрасить седину в домашних условиях без краски: лучшие средства для каждого оттенка волосВидео

Реклама
11:19

"Китайцам нужна локальная война": прямое столкновение Пекина и Вашингтона может произойти уже в 2023Видео

11:13

"А раньше жаловался на финансы": сын Повалий распек критика Соседова

11:05

Favbet Foundation передал десантникам ВСУ два пикапа Nissan

11:05

В Киеве и ряде областей снова будут экстренно выключать свет – УкрэнергоВидео

10:24

Кадыров наехал на генерала РФ и расхвалил Пригожина: в окружении Путина растет расколВидео

10:23

Цены взлетят на 30%, зарплаты упадут на четверть: в НБУ рассказали, к чему готовиться до конца года

09:53

Украинцы будут меньше сидеть без света: в Раде рассказали о положительных измененияхВидео

09:40

"Открыл дверь – и тут взрыв": в Киеве иранские дроны убили семью военного

09:33

"Если не собирается, почему говорит об этом?": Байден не исключает возможности применения РФ "ядерки"Видео

09:31

Обрадовался воде, хлебу и конфетам: оккупант расплакался, рассказывая об украинском пленеВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости НиколаеваНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости Мариуполя
Праздники
Выходные в ноябреКалендарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Синоптик
Погода осеньМагнитная буряПогода на выходныеПрогноз погодыПогода на неделюПогода на ноябрь
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиМодный маникюр
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюНоволуние в октябреГороскоп на ноябрьГороскоп на неделю
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять