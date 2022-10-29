ВСУ мощно "насыпали " врагу": на юге уничтожены 3 склада с боеприпасами и более 3 десятков солдат

ВСУ уничтожают оккупантов на юге / 93-я ОМБр Холодный Яр

Украинские военные за сутки уничтожили 3 вражеских склада боеприпасов и более 3 десятков оккупантов. Об этом сообщили в Оперативном командовании "Юг".

Склады были уничтожены в Бериславском и Николаевском районах.

На Южнобугском направлении ситуация сложная, но находится под полным контролем ВСУ.

"Наши войска удерживают занимаемые позиции и наносят огневое поражение противнику с целью создания условий для дальнейших наступательных действий. Противник продолжает вести активную оборону, пытается удержать занятые рубежи и осуществлять огневой влияние на характер действий наших войск", - говорится в сообщении.

В течение дня украинские ракетно-артиллерийские подразделения выполнили 160 огневых задач. В результате этого оккупанты понесли потери:

34 российских оккупанта,

2 реактивные системы залпового огня "Град",

4 танка и 3 миномета калибра 120 мм,

самоходная гаубица "Гиацинт" и прицепная гаубица.

ВСУ также повредили танк и еще одну артиллерийскую установку оккупантов.

Ситуация в Херсоне

Президент Украины Владимир Зеленский 27 октября заявил, что российские захватчики на самом деле не отступают из Херсона, а все заявления о том, что они отводят оттуда свои войска, являются информационной операцией российской стороны. Таким образом оккупанты пытаются заставить Украину бросить на это направление большее количество военных, чтобы оттянуть их с других направлений.

Руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, что Вооруженные силы Украины проводят успешное контрнаступление на юге нашей страны. Чтобы ускорить побег россиян, украинские защитники собираются двигаться как в Херсон, так и в Новую Каховку – чтобы взять под контроль дамбу Каховской ГЭС.

В Генштабе ВСУ рассказали, что российские оккупанты могут осуществить серию терактов в Херсонской области, когда им придется отходить с оккупированных территорий региона. В частности, они могут взорвать жилые дома и нанести критический ущерб инфраструктуре.

Военный эксперт Олег Жданов ранее отмечал, что российские захватчики настроены сражаться за Херсон, для его "обороны" они перебросили во временно оккупированный город еще несколько батальонно-тактических групп (БТГ). Всего в настоящее время группировка захватчиков в городе составляет около 30 тысяч военнослужащих.

Также ранее военный эксперт Михаил Самусь говорил, что Путин не хочет отдавать Херсон, ведь это будет очень сильным ударом по его имиджу.

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