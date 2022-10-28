Кулеба спрогнозировал сроки завершения войны и назвал главное условие

Дмитрий Кулеба спрогнозировал сроки окончания войны / Коллаж Посольство США в Украине, Reuters

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба спрогнозировал продолжительность войны с российскими оккупантами.

Война будет продолжаться столько, сколько необходимо для победы, заявил он в интервью для ТСН.

"Украинцы должны быть готовы к тому, что победа потребует времени. Сколько это займет? Недели, полгода или год - это уже другой вопрос, но победа непременно будет. Если мы позволим себе какой-то другой подход и будем устанавливать дедлайны - мы до весны воюем или до следующей зимы воюем, а потом не можем - это путь к поражению. Украина не может позволить себе этого пути", - отметил он.

Он также напомнил, что в начале войны для Украины критично необходимо было продержаться первую неделю и признался, что надеялся на то, когда число погибших россиян превысит 10 тысяч, то это затормозит Россию.

"Во втором критерии я ошибся. Я не ожидал, что (президент России, - ред.) настолько пренебрегает жизнью своих сограждан. Но в первом оказался прав, и именно через неделю… начались коренные изменения в отношении других стран к нашему сопротивлению", - добавил глава МИД.

Ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал вероятные сроки завершения войны в Украине.

Он не исключил, что война может закончиться уже ближайшей зимой. Такое заявление представитель ОП сделал в интервью Bild.

Вместе с тем он обратил внимание на то, что в планы Украины не входит ведение боевых действий на территории России.

Вооруженные силы Украины ведут контрнаступательную операцию в Херсонской области для освобождения своей земли от оккупационной армии России. Вражеские силы вытесняются с временно занятых позиций.

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