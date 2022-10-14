"Забрать всю территорию Украины": в ОП назвали вероятные сроки окончания войны

Михаил Подоляк спрогнозировал сроки завершения войны / УНИАН/Reuters

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал вероятные сроки завершения войны в Украине.

Он не исключил, что война может закончиться уже ближайшей зимой. Такое заявление представитель ОП сделал в интервью Bild.

Вместе с тем он обратил внимание на то, что в планы Украины не входит ведение боевых действий на территории России.

"Мы не будем заходить на территорию РФ. Мы ведём исключительно оборонительную войну. Мы понимаем, что нельзя оставлять незаконченную войну так, как это было сделано в 2014-2015 годах. Мы абсолютно объективно должны забрать всю территорию (Украины) и абсолютно объективно можно вести после этого тот или иной переговорный процесс",— добавил Подоляк.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Николаевской области город Снигиревка начинают оставлять российские оккупационные силы.

Об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в ходе брифинга в Медиа-центре Украина.

Как он подчеркнул, по неподтвержденным сведениям, Снегиревку покинули офицеры противника.

Вооруженные силы Украины ведут контрнаступательную операцию в Херсонской области для освобождения своей земли от оккупационной армии России. Вражеские силы вытесняются с временно занятых позиций.

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