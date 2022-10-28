Превращают Херсонскую область в зону отчуждения: Зеленский жестко проехался по России

Владимир Зеленский / president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские военные пытаются превратить Херсонскую область в зону отчуждения, демонтируя всю существующую систему здравоохранения.

"Оккупанты добавили еще один вызов – на оккупированной территории. Фактически они демонтируют там всю существующую систему здравоохранения. Оккупанты решили закрывать медицинские учреждения в городах, вывозить оборудование, машины скорой – просто все... Давят на врачей, которые еще остались в оккупированных районах, чтобы они переезжали на территорию России", - отметил Зеленский.

По словам президента Украины, прежде всего, это касается Херсонской области.

"Теперь Россия пытается сделать Херсонщину буквально зоной отчуждения. Мир должен на это отреагировать. Наше Министерство иностранных дел, все наши представители информируют международные организации и партнеров об этом новом эскалационном шаге оккупантов" – добавил президент.

Также Зеленский призвал украинцев, которые находятся в оккупированных городах и районах, делать все, чтобы помогать друг другу – несмотря на какие-либо действия оккупантов.

Наступление ВСУ на Херсонщине

Напомним, в Генштабе ВСУ рассказали, что российские оккупанты могут осуществить серию терактов в Херсонской области, когда им придется отходить с оккупированных территорий региона. В частности, они могут взорвать жилые дома и нанести критический ущерб инфраструктуре.

Военный эксперт Олег Жданов ранее отмечал, что российские захватчики настроены сражаться за Херсон, для его "обороны" они перебросили во временно оккупированный город еще несколько батальонно-тактических групп (БТГ). Всего в настоящее время группировка захватчиков в городе составляет около 30 тысяч военнослужащих.

Также ранее военный эксперт Михаил Самусь говорил, что Путин не хочет отдавать Херсон, ведь это будет очень сильным ударом по его имиджу. Для Путина выход оккупационных войск с правого берега Днепра – это очень серьезная репутационная потеря. Ведь сначала аннексировать эти территории, а затем унести оттуда ноги – это нонсенс с военной точки зрения.

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