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Взорвут жилые дома: оккупанты планируют теракты на Херсонщине – ВСУ

27 октября 2022, 13:45

Российские захватчики могут устроить "выжженную землю", когда им придется отступать.

Завал, руины, уничтоженный дом, российские военные
Оккупанты планируют теракты на Херсонщине – ВСУ/ Фото иллюстративное: УНИАН, Минобороны РФ

Российские оккупанты могут совершить серию терактов в Херсонской области, когда им придется отходить с оккупированных территорий региона. В частности, они могут взорвать жилые дома и нанести критический ущерб инфраструктуре.

В случае отступления российские захватчики попытаются превратить территории, которые они будут покидать, в выжженную землю. Об этом рассказал на брифинге 27 октября заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов.

"Наиболее вероятно, что во время отступления противник кроме массовой эвакуации может прибегнуть к проведению серии терактов с подрывом жилых массивов, превращения временно оккупированной им территории в выжженную землю с нанесением критического ущерба инфраструктуре возвращенных Украине территорий", – отмечает Громов.

Также нельзя исключать варианта, что оккупанты могут устроить серию взрывов на Запорожской атомной электростанции. Они могут сделать это, чтобы окончательно вывести ЗАЭС из строя, а также спровоцировать техногенную катастрофу и обвинить в этом Украину.

Наступление ВСУ на Херсонщине

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что война в Украине сейчас находится на третьем этапе – постепенном освобождении оккупированных территорий. Он пояснил, что первый этап войны в Украине заключался в том, чтобы остановить российскую армию. На втором этапе удалось стабилизировать ситуацию по всей линии фронта, сейчас же происходит деокупация захваченных россиянами украинских территорий.

Ранее оккупант признался в перехваченном разговоре, что оккупационные войска России на Херсонском направлении на днях должны получить команду отступать с захваченных позиций. Будущий приказ командования связан с наступлением Вооруженных сил Украины.

Военный эксперт Михаил Самусь ранее отмечал, что Путин не хочет отдавать Херсон, ведь это будет очень сильным ударом по его имиджу. Для Путина выход оккупационных войск с правого берега Днепра – это очень серьезная репутационная потеря. Ведь сначала аннексировать эти территории, а затем унести оттуда ноги – это нонсенс с военной точки зрения.

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