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"РФ может ударить ядеркой": эксперт прокомментировал приезд в Украину директора ЦРУ

27 октября 2022, 12:57

В последний раз директор ЦРУ приезжал в Украину накануне вторжения РФ. Тогда он приводил доказательства, каким образом будет осуществляться вторжение в Украину.

Владимир Путин, ядерное оружие, ядерная угроза, ядерный удар
Згурец заявил, что Россия серьезно настроена применить ядерное оружие против Украины / ua.depositphotos.com УНИАН

Тайный приезд в Киев директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Уильяма Бернса может свидетельствовать о том, что Россия серьезно настроена применить ядерное оружие против Украины. Такое мнение высказал аналитик Defense Express Сергей Згурец в эфире "Эспрессо".

"Я ставлю приезд руководителя ЦРУ в Киев в один ряд с переговорами министров обороны США и Великобритании, а также звонками российского министра обороны Шойгу к своим коллегам из Франции, Великобритании и США. Россия сейчас очень активно нагнетает по поводу какой-то "грязной бомбы", которую якобы должна применить Украина. Все это взаимосвязано", - отметил эксперт.

Згурец напомнил, что в последний раз директор ЦРУ приезжал в Украину накануне вторжения России. Тогда он приводил доказательства, каким образом Россия будет осуществлять вторжение в Украину.

Аналитик также заявил, что российско-украинская война переходит на новый этап обострения, где нагнетание россиян вокруг ядерной "грязной бомбы" касается, по его мнению, Запорожской АЭС.

"Вчера было сообщение о непонятных действиях россиян на хранилище сухих отходов ЗАЭС. Поэтому сейчас многие эксперты считают, что Россия сама может использовать Запорожскую АЭС, как масштабную "грязную бомбу" в том случае, если российские войска будут отступать с оккупированной территории Украины", - добавил он.

Указ Путина о ЗАЭС

Напомним, 5 октября, российский диктатор Владимир Путин своим указом поручил "передать Запорожскую АЭС под управление России". Свой указ глава Кремля назвал "об особенностях правового регулирования в области использования атомной энергии на территории Запорожской области".

Согласно ему, акционерному обществу "эксплуатирующая организация Запорожской АЭС" "предоставят разрешение (лицензию) на право ведения работ в области использования атомной энергии в соответствии с законодательством Российской Федерации в области использования атомной энергии".

В Украине разнесли РФ за присвоение Запорожской АЭС. Как сообщает пресс-служба МИД Украны, указ президента РФ Владимира Путина о присвоении Запорожской АЭС является ничтожным. В ответ на такие действия Кремля необходимо ввести новые санкции. Также в ведомстве подчеркнули, что указ российского диктатора усиливает угрозы в сфере ядерной безопасности ЗАЭС.

В Украину прибыл директор ЦРУ

27 октября в CNN со ссылкой на источники сообщили, что в Украину прибыл директор ЦРУ Уильям Бернс. Бернс встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и другими должностными лицами. Визит директора ЦРУ состоялся тайно.

"Находясь там, он усилил обязательства США оказывать поддержку Украине в ее борьбе против российской агрессии, в том числе продолжать делиться разведывательными данными", - сообщил американский чиновник.

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