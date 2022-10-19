ВСУ могут освободить новые территории: бывший шеф ЦРУ назвал сроки

Дэвид Петреус оценил вероятность нового продвижения ВСУ / abcnews.com/93-я ОМБр Холодный Яр

Вооружённые силы Украины могут достигнуть существенного прогресса в освобождении украинских территорий зимой, заявил бывший директор Центрального разведывательного управления США Дэвид Петреус.

Он подчеркнул, что ВСУ находятся на своей земле и они знают, за что они бьются, а также пользуются поддержкой населения. Такое мнение он высказал в ходе дискуссии Киевского форума по безопасности, которая транслировалась на YouTube.

"Даже если украинским воинам надо будет где-то отдохнуть от боёв, они могут обратиться к своим. Так что зима будет разной для украинцев и россиян. Итак, даже зимой, я думаю, что на земле будет достигнут существенный прогресс", - сказал бывший глава ЦРУ.

Он уверен в том, что новое наступления ВСУ будут успешными, и это будет реальное освобождение украинских территорий.

"Я не думаю, что украинские войска будут замедлять своё оперативное наступление с приходом зимы. Логистика россиян очень слабая, мосты разрушены так же, как и железнодорожные пути, как на Крымском мосту - это все благодаря использованию точных ракет и Хаймарсов. Их логистика отброшена кое-где на 70 км от фронта. Россияне находятся на оккупированных территориях, люди их ненавидят, несмотря на их варварские фильтрационные процедуры, люди оказывают им сопротивление. Потому для россиян существует очень много проблем. Зима приближается, у них даже тёплой одежды не хватает, не говоря уже о вооружении", - добавил Петреус.

Ранее командующий оккупантами РФ Сергей Суровикин впервые выступил с докладом о ситуации на войне в Украине. Он заявил, что ситуацию в зоне проведения так называемой "спецоперации" можно охарактеризовать как "напряженную". По его словам, дальнейшие действия российской оккупационной армии "будут зависеть от складывающейся ситуации".

При этом Суровикин открыто намекнул на то, что оккупанты рассматривают возможность сдачи Херсона. "(Обстановка, - ред) … она непростая, не исключается принятие непростых решений", - сказал командующий оккупантов РФ.

Отметим, что Вооруженные силы Украины ведут контрнаступательную операцию в Херсонской области для освобождения своей земли от оккупационной армии России. Вражеские силы вытесняются с временно занятых позиций.

Другие новости: