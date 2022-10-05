Путин ошибочно считает, что может справиться и против Украины, и против США и Запада – директор ЦРУ/ УНИАН

Российский диктатор Владимир Путин упрямо уверен в своих суждениях и до сих пор считает, будто бы страна-агрессор РФ может победить не только украинцев, но и США и Запад.

Однако эта уверенность ложна. Об этом заявил директор Центрального разведывательного управления США (ЦРУ) Уильям Бернс в интервью телеканалу CBS.

Бернс отметил, что Путин сейчас должен волноваться не только о неудачах его армии в войне против Украины, но и о том, что творится внутри его государства и на международной арене.

Также он отметил, что диктатор РФ может стать "опасным и безрассудным", если он почувствует себя загнанным в угол.

Директор ЦРУ обратил внимание, что Китай сейчас "притих" с поддержкой России в войне против Украины. Москва не получила от Пекина ожидаемой военной помощи для вторжения, и это очень беспокоит Путина.

"Он (Путин – ред.) стоял рядом с Си Цзиньпином в феврале прямо перед началом войны, они провозгласили дружбу без ограничений. Что ж, как оказывается, эта дружба имеет определенные ограничения", – отмечает глава ЦРУ.

Также Бернс отметил, что Си Цзиньпин наблюдает за войной в Украине, "как ястреб". По словам главы ЦРУ, президент Китая немного "протрезвел" от тех неудач, которые постигли российскую армию в Украине, и возможно это повлияет на его планы вторгнуться на Тайвань.

Ранее политический и экономический эксперт Тарас Загородний отмечал, что Россия может завалить нас трупами, это оттягивает окончание войны. Несмотря на массовые уклонения россиян от мобилизации, РФ может набрать большое количество солдат, которых бросит на фронт. Война может закончиться быстрее, если Путин умрет. Однако в противном случае она затянется как минимум до весны 2023-го года.

Напомним, российский диктатор Владимир Путин окончательно утвердил аннексию территорий Украины. В среду, 5 октября, он подписал законы о так называемом "вхождении" в состав России четырех регионов Украины – оккупированных частей Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей. Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ.

Читайте также: