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"Пока трактор не оттащит последний танк РФ": Британия будет поддерживать Украину до победы - глава МИД

5 октября 2022, 10:13

Глава МИД Британии Джеймс Клеверли отметил, что "рука помощи" будет протянута до того времени, когда будет восстановлена территориальная целостность Украины.

Джеймс Клеверли
Джеймс Клеверли заявил о поддержке Украине в войне / Фото Википедия, скриншот

Новый британский министр иностранных дел Джеймс Клеверли заявил, что Великобритания будет поддерживать Украину в войне против России до тех пор, пока наша страна не победит.

Британия продолжит оказывать помощь Украине в противостоянии стране-агрессору, пока "трактор не оттащит последний российский танк". Об этом Клеверли сказал на конференции Консервативной партии, пишет Sky News.

Глава МИД отметил, что "рука помощи" будет протянута до того времени, когда будет восстановлена территориальная целостность Украины.

"Мы будем поддерживать их до тех пор, пока не будет восстановлена ​​их территориальная целостность. Мы будем поддерживать их до тех пор, пока украинский трактор не оттащит последний российский. Нам нужно обладать стратегической выносливостью, чтобы довести дело до конца", – заявил министр.

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Клеверли добавил, что, если этого не сделать, то каждый потенциальный агрессор получит сообщение о "хрупкой решимости британцев".

"И мы не можем, мы не должны, мы не будем посылать это сообщение в мир. И если вы слушаете это выступление, господин Путин или господин Лавров, позвольте мне прояснить: мы никогда не признаем аннексию Луганска, Донецка, Херсона, Запорожья или Крыма", – заявил он.

Как сообщал Главред, ранее премьер-министр Великобритании Лиз Трасс заявила, что украинцам удалось перехитрить российского президента Владимира Путина. Когда он вторгался на украинские территории, то не ожидал такого сильного сопротивления. Из-за этого само вторжение стало стратегической ошибкой российского диктатора.

Политический эксперт Тарас Загородний считает, что Лиз Трасс очень усложнит жизнь российскому диктатору.

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